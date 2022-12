Oroscopo Branko domani 3 dicembre 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Branko 3 dicembre Leone

Coloro che cercheranno di tradirti o ti faranno brutti scherzi avranno una grande sorpresa perché li sconfiggerai e anticiperai le loro iniziative e movimenti. In questi momenti alla vostra naturale fortuna dovete aggiungere gli influssi positivi che ricevete da Giove, ma attenzione a chi vi invidia e teme.

Oroscopo Branko 3 dicembre Vergine

Se oggi qualcuno è venuto a proporti una grande opportunità legata al lavoro, al denaro, agli affari o ad altre questioni materiali, devi stare molto attento e riflettere molto bene perché potrebbero tentare di ingannarti o usarti. Per te, i grandi successi arrivano sempre con grandi lotte, non con un colpo di fortuna.

Oroscopo Branko 3 dicembre Bilancia

Hai sempre un brutto momento quando devi trovarti in un ambiente dove c’è grande tensione o tensione, e oggi dovrai affrontare una situazione di questo tipo nel tuo ambiente lavorativo o sociale. Inoltre, se puoi, faresti bene a cercare di stare alla larga o ad appianare le cose il più possibile.

Oroscopo Branko 3 dicembre Scorpione

Fai attenzione alle persone che ti incoraggiano e ti applaudono mentre passi, o ti danno una pacca affettuosa sulla spalla e ti riempiono di ogni sorta di congratulazioni. In realtà intorno a te ci sono molte persone che ti invidiano o nemici subdoli che non osano attaccarti frontalmente e preferiscono mettersi al tuo fianco. Non fidarti di quello che vedi.