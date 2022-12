Oroscopo Branko domani 3 dicembre 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko 3 dicembre Sagittario

Sei famoso per il tuo sentimento positivo e ottimista nei confronti della vita, per la fede e la speranza che ti muovono sempre e ti danno l’energia necessaria per avere successo. Tuttavia in pochi istanti, come accadrà a te oggi, ti lasci trasportare da una grande malinconia e sprofondi nell’abisso della tristezza e poi rinasci.

Oroscopo Branko 3 dicembre Capricorno

È il momento di lottare, di buttarsi nell’arena e giocarsi tutto per tutto, o di candidarsi senza paura per ottenere ciò che si vuole, che sia al lavoro, negli affari o in qualsiasi altra questione banale. Che tu ci creda o no, la fortuna è con te e la tua audacia ti porterà alla vittoria, devi solo spingere un po’ le cose e aspettare.

Oroscopo Branko 3 dicembre Acquario

Gli influssi favorevoli di Giove, Venere e altri pianeti benefici avranno effetti molto positivi sul vostro destino e spianeranno la strada affinché le cose vadano come desiderate, soprattutto in ambito lavorativo e sociale. E allo stesso tempo non dovresti temere coloro che cercano di tagliare la tua serie positiva.

Oroscopo Branko 3 dicembre Pesci

Non resistere ai tuoi nemici e non affrontare coloro che cercano di tagliarti fuori. Forse in un altro momento sarebbe stata la cosa più corretta, ma se ora vuoi che tutto vada bene, devi agire con più furbizia, muoverti con diplomazia e buone parole, anche cedere su alcune cose. Verrà il momento di regolare i conti.