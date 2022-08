Oroscopo Branko domani 30 agosto 2022: le previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Branko 30 agosto Leone

Non dovresti lasciarti trasportare dai nervi o dall’impazienza, cercare di sopraffare tutto e ottenere le cose quasi con la forza. Devi calmarti perché, anche se molte volte non la vedi, ora la fortuna è dalla tua parte e molto più di quanto immagini, e alla fine tutto andrà come vorresti e nessuno può sopportarlo via da te. I cambiamenti nel tuo posto di lavoro influiscono sul tuo lavoro e sulla tua tasca. Questo non deve essere necessariamente negativo. A lungo termine, qualsiasi cambiamento ti gioverà se mantieni i tuoi obiettivi. Trovi chi ti sostiene e anche chi ti si oppone, ma saprai saggiamente come reagire e risolvere la questione.

PAROLA SANTA: Trasforma

NUMERI FORTUNATI: 11, 33, 6

Oroscopo Branko 30 agosto Vergine

Devi rimanere fermo e sicuro di te stesso di fronte a incomprensioni o avversità. Intorno a te ci sono molte persone che non ti stimano o non ti apprezzano, o che ti invidiano, e cercano sottilmente di complicarti le cose. Ma non hai nulla da temere perché vali molto più di loro e potrai fermare le loro manovre con facilità. L’amore bussa di nuovo alle tue porte. Ora sei maturato e nessuno giocherà più con il tuo cuore. La preghiera e la meditazione ti aiuteranno a distinguere chi ti rende felice e quale situazione sarà la migliore per te. Fidati della tua voce interiore. La tua immaginazione e creatività sono al culmine.

Oroscopo Branko 30 agosto Bilancia

La Luna è oggi in Bilancia e sebbene la tua natura sia cerebrale, oggi ti farà mostrare più sentimenti e ti lascerà trasportare di più dai sogni o dagli impulsi, forse presterai più attenzione alla famiglia o ad alcuni aspetti della tua vita intima . In ogni caso, sarà una buona giornata per te in termini di lavoro e materiali. Alla Bilancia piace sognare e immaginare che l’amore la circonda e che tutto è roseo. La realtà ora è diversa e devi mettere in prospettiva la tua relazione. Apprezzare le cose positive. Sii paziente e coltiva comprensione e tolleranza. Dai al tuo partner spazio per pensare e decidere.

PAROLA SANTA: Spazio

NUMERI FORTUNATI: 6, 7, 12

Oroscopo Branko 30 agosto Scorpione

Sei decisamente in un buon momento in cui ti hanno portato le stelle dopo aver vissuto momenti di grande difficoltà dall’inizio del decennio. Più del giorno specifico, vi trovate in un momento molto favorevole sia per le questioni lavorative che per il campo sentimentale. È tempo di raccogliere i frutti. Non chiuderti a ciò che era e dire di sì a ciò che verrà. Non lasciar passare una buona occasione per paura di ripetere ciò che è successo in passato. Mantieni il tuo stato mentale in condizioni ottimali e rimuovi tutta la negatività. Agisci con etica, morale e disciplina e ciò che ti si addice verrà da te.