Oroscopo Branko domani 30 agosto 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko 30 agosto Sagittario

La settimana inizierà per te piena di illusioni e progetti, sia lavorativi che personali, un momento ideale per viaggiare o affrontare tutti i tipi di contatti o relazioni e far sì che gli altri finiscano per fare ciò che vorresti. Se ti concentri sulle tue ambizioni e obiettivi molto presto otterrai un certo successo.

Oroscopo Branko 30 agosto Capricorno

Devi stare abbastanza attento con i tuoi nemici perché non li vedrai arrivare e potrebbero giocarti uno scherzo molto sporco in materia lavorativa o finanziaria. Potresti ritrovarti con qualche tradimento o cospirazione di maggiore o minore importanza. Ma quelli pericolosi non sono quelli di cui non ti fidi, ma quelli di cui ti fidi.

Oroscopo Branko 30 agosto Acquario

A volte per crescere, o anche per essere più felici, dobbiamo lasciare andare persone o situazioni che ci hanno danneggiato solo per molto tempo. La carità o la pietà possono spesso essere i peggiori nemici perché ci impediscono di prendere decisioni molto necessarie. Pensa a tutto questo.

Oroscopo Branko 30 agosto Pesci

Ti fai del male o blocchi le tue possibilità volendo aiutare gli altri o sacrificarti per loro. Sai che è così, ma non puoi farci niente perché in qualche modo ti rende felice. Oggi vivrete una situazione di questo tipo e non sarà una giornata così bella come avrebbe potuto essere. Allevierai il dolore di una persona molto vicina.