Oroscopo Branko domani 4 dicembre 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Branko 4 dicembre Leone

Oggi sarà un buon momento per te per questioni di cuore, magari per passare la giornata con il tuo partner o i tuoi figli, o per iniziare una nuova storia d’amore che porti speranza e felicità, o semplicemente per passare la giornata con persone che altro fanno vuoi e goditi la pace di casa. In un modo o nell’altro l’amore regnerà.

Oroscopo Branko 4 dicembre Vergine

Il destino ti ricompenserà per la tua costante tendenza al lavoro e al sacrificio e per la cura degli altri prima di te stesso. Sei sempre pronto a dare, però ora per te è arrivato il meritato momento di ricevere e sia sul lavoro che nella tua vita intima è tempo che i tuoi sogni comincino ad avverarsi.

Oroscopo Branko 4 dicembre Bilancia

Oggi non vedi l’ora di qualcosa, qualcosa legato all’amore o semplicemente un grande desiderio intimo, ma i pianeti non sono ben disposti e c’è il pericolo che ciò non si avveri, o forse sarà ritardato o tutto andrà in altri modi. È possibile che la giornata non vada come avevi sognato, sii paziente.

Oroscopo Branko 4 dicembre Scorpione

Hai molte cose che vorresti fare questo fine settimana e per questo lo stavi aspettando con passione. E a tutte queste cose se ne aggiungeranno altre che magari non vi entusiasmano tanto, ma nonostante l’intera giornata andrà come desiderate e avrà una certa somiglianza con un film d’azione che alla fine finisce bene.