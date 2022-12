Oroscopo Branko domani 5 dicembre 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo di oggi: Oggi è meglio che tu cerchi di essere calmo. I problemi arriveranno in quantità e richiederanno soluzioni rapide. Amore: se non cambi quel modo scortese di trattare il tuo partner, molto probabilmente finiranno per lasciarti. Ricchezza: un pettegolezzo in cui sarai coinvolto inizierà a circolare nel tuo lavoro. Cerca di chiarire tutto prima che sia troppo tardi. Benessere: non essere ossessionato dall’avere più tempo per te stesso. Devi lavorare, è ora di mettere da parte troppo tempo libero.

Oroscopo Branko 5 dicembre Pesci