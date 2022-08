Oroscopo Branko domani 8 agosto 2022: le previsioni su Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Branko 8 agosto LEONE

Sprazzi di entusiasmo alternati a scatti impulsivi (che andrebbero trattenuti), favori da parte di amici e capi che vengono seguiti da colpi bassi di concorrenti e rivali. Beh, di certo non vi annoierete. L’INCONTRO Facili i rapporti con Ariete, Vergine e con gli altri Leoni. Il Toro patisce i vostri sbalzi d’umore. Oggi avrai una grande energia vitale che ti aiuterà a mantenere i tuoi accordi con persone di fiducia e con la quale potrai mantenere stabilità e fiducia nei tuoi accordi. SENTIMENTI: È un momento per godere con gioia di maggiore tranquillità e serenità nello svolgimento delle proprie attività. AZIONE: È il momento in cui la tua grande intuizione ti dirà in quale direzione devi muoverti per utilizzare la tua massima energia. FORTUNE: È il momento di poter raggiungere accordi fruttuosi con le persone coinvolte e in modo ideale.

Oroscopo Branko 8 agosto VERGINE

È un momento molto appropriato per risolvere dinamicamente i problemi scaduti che ti porti dietro da molto tempo e mantenere la simpatia e la generosità con le persone che ne hanno bisogno. SENTIMENTI: Oggi è un giorno per usare la tua gioia e la tua grande immaginazione in nuovi progetti dinamici e divertenti. AZIONE: Noterai che è un giorno molto speciale per percepire come puoi portare a termine i patti con gli altri. FORTUNE: Devi sentirti vicino a qualcuno che ha bisogno del tuo supporto emotivo e questo ti darà molta appagamento. Vi sentite vivi, audaci, incontentabili e spinti verso esperienze inusuali (specialmente in amore). Riflessioni sulle persone che avete intorno: alcune sono diverse da come credevate. Figli adorabili. L’INCONTRO La Bilancia è affascinante, ma non quanto lo Scorpione. Fate voi il primo passo verso Cancro e Pesci

Oroscopo Branko 8 agosto BILANCIA

Oggi è un giorno per pianificare in modo dinamico i tuoi problemi legati all’economia. E avrai anche tutto il tempo per divertirti e rilassarti a tuo piacimento. SENTIMENTI: È il momento di tenere sotto controllo l’economia con idee spettacolari e incredibili. AZIONE: Oggi è un giorno in cui puoi aiutare altre persone e progettare con loro nuovi obiettivi. FORTUNE: È un giorno in cui godere di una grande gioia e di un benessere generale che puoi condividere con i tuoi cari. Siete consapevoli di essere entrati in una nuova fase della vita? Per ora, avrete sicuramente notato che il vostro fascino è più forte che mai, e che avete più slancio, ottimismo e grinta. L’INCONTRO Amore con Cancro, Leone e Acquario. Siate misteriosi se volete richiamare l’attenzione di un nativo Pesci.

Oroscopo Branko 8 agosto SCORPIONE

Il calore dell'amicizia, il divertimento di una compagnia in cui si può scherzare comprendendosi perfettamente: questo ora vi fa star bene, quindi accettate e ricambiate gli inviti, ma… occhio alla linea! L'INCONTRO Cancro geloso, Sagittario troppo sicuro di potervi sedurre, Capricorno troppo puntiglioso, Pesci umorale. Oggi è una giornata adatta per creare benessere intorno a te, gettando le basi della tua vita e delle persone che ami. Gli obiettivi richiedono molto idealismo, generosità e pianificazione ottimistica. SENTIMENTI: Devi sfruttare il tuo dinamismo per dare il tuo amore agli altri. AZIONE: È una giornata in cui la tua gioia e pienezza hanno bisogno di accordi specifici sugli obiettivi da raggiungere. FORTUNE: È una giornata in cui divertirti a organizzare il tuo ambiente in un modo più confortevole in cui ti senti più a tuo agio.