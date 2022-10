Oroscopo Branko domani e dopodomani 19-20 ottobre 2022

Ariete

I tuoi interessi possono scontrarsi con quelli di un’altra persona con cui hai una grande amicizia, qualcuno importante per la tua vita. La fortuna è dalla tua parte e la vittoria sarebbe tua, ma devi scegliere ciò che è più importante, se raggiungere quella vittoria o mantenere l’amicizia di qualcuno che ti ha aiutato e protetto molte volte.

Toro

Da tempo osservi il tuo ambiente di lavoro con più attenzione del solito perché sai che c’è una persona che sta per tradirti, un nemico nascosto. Pensi di averlo finalmente identificato, ma ti sbagli, la persona che pensi non lo sia e anche se fosse lui non sarebbe il più pericoloso, dietro ce n’è un altro molto peggio.

Gemelli

Oggi bisogna prestare particolare attenzione agli inganni e alle truffe in genere. Possono offrirti qualcosa che sembra molto buono e in realtà finire per metterti nei guai, soprattutto oggi devi prestare particolare attenzione ai documenti che devi firmare o in qualsiasi attività in cui hai deciso di investire denaro significativo.

Cancro

Hai cose molto buone intorno a te, e persone che ti stimano sinceramente, sei molto più protetto di quanto pensi, ma, nonostante tutto, ti chiudi nel tuo guscio ed è sempre più difficile per te aprirti ad un mondo e una vita che vogliono darti tutto il meglio. È bene che tu sia prudente, ma devi rilassarti un po’.

Leone

Potrebbe essere un giorno molto fortunato per te, ma non solo perché hai la possibilità di avere successo e fare in modo che tutto vada come desideri, ma anche perché il destino ti proteggerà da qualche disgrazia o da una seria minaccia che potrebbe pendere su di te e di cui probabilmente non eri ancora nemmeno consapevole.

Vergine

Oggi ti aspetta una giornata difficile, ma non perché non ti accada nulla di male, il che è improbabile, ma perché emotivamente sta diventando sempre più difficile per te sopportare la vita che vivi. Hai la sensazione crescente di essere intrappolato, o incatenato, a una realtà dalla quale ti è impossibile liberarti e che ti travolge sempre di più.

Bilancia

Non esitare e non riflettere tanto, prendi l’iniziativa una volta per tutte e gettati nella sabbia. Andrà tutto bene, anche meglio di quanto immagini, ma questo è il momento di agire. Il destino ha preparato qualcosa di molto buono per te, ma non puoi mangiare la noce senza prima rompere il guscio, quindi è ora di uscire e combattere per i tuoi sogni.

Scorpione

Stai affrontando un giorno fortunato, o almeno ben disposto, sia per questioni lavorative e materiali che per la vita intima, amorosa, amicale o familiare e anche per prendere qualsiasi tipo di iniziativa in tutti questi campi. E in particolare, l’amore o l’amicizia ti daranno una sorpresa piuttosto piacevole.

Sagittario

Fidati della tua fortuna, ce l’hai e molto. Oggi la giornata non avrà buone prospettive e tutto ti farà pensare che le grandi avversità lavorative o economiche si avvicinano inevitabilmente, ma alla fine tutto sarà stato un brutto sogno, appariranno aiuti o buone notizie su cui non contavi e tutto finirà molto bene..

Capricorno

Questo sarà soprattutto un giorno di riposo per te, un momento di pace dopo essere finalmente riusciti a risolvere un grave problema o aver rimosso dalla tua vita una grave minaccia legata al lavoro, alle questioni finanziarie o alla vita sociale. Ora puoi rilassarti perché tutto è calmo e nulla minaccia più la tua stabilità materiale.

Acquario

Il tradimento incombe su di te al lavoro e dovresti stare attento. Qualcosa di molto buono sta arrivando per te, magari un successo, una promozione o un riconoscimento, ma qualcun altro cercherà di portartelo via e prendere il frutto dei tuoi sforzi. È un momento decisivo per te e non devi permettere a nessuno di portarti via ciò che di diritto ti appartiene.

Pesci

Non dovresti insistere su qualcosa che non ti soddisfa o che non puoi ottenere. In alcuni momenti non ti conviene metterci tanto cuore e sì dovresti ascoltare un po’ di più la tua testa e agire con più logica. Ora devi andare avanti, abbandonare i combattimenti che non puoi vincere e andare alla ricerca della strada che ti porterà al successo.