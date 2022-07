Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 15 luglio 2022, le previsioni

ARIETE

Oggi sarà un giorno in cui dovresti osservare il modo in cui ti rivolgi agli altri e ti prendi cura del tuo mondo emotivo. Sarai in grado di risolvere i tuoi progetti in modo pratico e sentirti soddisfatto dai tuoi successi stabili. SENTIMENTI: Sarà una giornata per rendere innovative e spiccare le tue grandi idee, come grande stimolo intellettuale. AZIONE: È una giornata per bilanciare il tempo che dedichi al riposo e il tempo che dedichi alle tue attività. FORTUNE: È un giorno in cui sarai una persona fortunata e le tue attività saranno benefiche.

TORO

Oggi è un giorno in cui è importante prestare attenzione al proprio tono quando si parla e sfruttare la riservatezza e la cautela nei nuovi piani. Sarai in grado di gettare le basi con efficienza e grande agilità. SENTIMENTI: Sarà un giorno in cui il tuo idealismo e la tua sensibilità aiuteranno gli altri a sentirsi a proprio agio con te. AZIONE: È una giornata in cui sarai in grado di combinare il tuo pensiero astratto e logico per trovare il massimo da entrambi. FORTUNE: Sentirai di dover rivitalizzare le tue basi e gli accordi familiari con generosità.

GEMELLI

Dovresti soppesare le questioni professionali riflettendo su ciò che ti interessa di più. Grazie al tuo autentico senso del valore, sceglierai con percezione interiore. I tuoi contatti e le tue attività accelereranno molto. SENTIMENTI: È un giorno per dare il tuo amore e la tua generosità agli altri in modo naturale e altruistico. AZIONE: È una giornata in cui devi integrare l’apprendimento interiore e il modo gentile e generoso di essere esteriore. FORTUNE: È un giorno in cui i tuoi progetti sono sublimi e puoi difenderli in modo produttivo.

CANCRO

Oggi potrai decidere con sicurezza e impegno il modo in cui creerai le tue nuove idee e progetti con altre persone. Sarai in grado di mantenere l’economia correttamente in modo che sia la chiave delle tue speranze. SENTIMENTI: Oggi è il momento di combinare le idee degli altri nei tuoi obiettivi comuni. AZIONE: È una giornata in cui sarai in grado di unire il tuo dinamismo e la tua grande forza travolgente con gli altri per interagire e formare obiettivi comuni. FORTUNE: Sarà un giorno in cui i tuoi obiettivi avranno bisogno dell’aiuto di altre persone per poter concretizzarsi.

LEONE

Oggi sarà una giornata in cui potrai toglierti un bel peso di fronte ad alcune questioni retrocesse. In questo modo la vostra professionalità sarà eccellente. Inoltre, la tua vitalità ti aiuterà in ogni momento. SENTIMENTI: È un momento molto speciale per affinare l’idealismo e l’altruismo nelle tue azioni con altre persone. AZIONE: È tempo di risolvere i problemi scaduti e aiutare a chiudere le persone che hanno bisogno di te. FORTUNE: È il momento di godere delle tue grandi idee e della tua motivazione ed energia per realizzarle.

VERGINE

È il momento di valorizzare le tue vere amicizie e i tuoi veri progetti. La gioia di condividere emozioni con persone fidate è molto piacevole. E sviluppa anche empatia. SENTIMENTI: Oggi è un giorno per godere della gioia di vivere e per raggiungere accordi generosi con i soci. AZIONE: Noterai che è un giorno in cui la tua buona armonia con gli altri convergerà con loro e sarà una gioia condividere idee. FORTUNE: Devi usare la tua grande percezione per ricordare le migliori abilità e conoscenze di cui hai bisogno.

BILANCIA

Oggi è un giorno in cui devi bilanciare il modo in cui ti relazioni e parli. È una fortuna porre le tue idee e le basi familiari e realizzare progetti realistici e vitali per tutti. SENTIMENTI: È tempo di gettare le basi delle vostre nuove associazioni con i membri di queste. AZIONE: Oggi è un giorno in cui dovresti goderti il ​​tempo per stare a casa e parlare con i veri amici. FORTUNA: È un giorno per prendere accordi con gli amici e che i benefici siano fruttuosi per tutti.

SCORPIONE

Oggi sarà una giornata in cui dovrai bilanciare le tue forze e idee interiori, perché quello che dici deve essere preciso e “reale”. I tuoi obiettivi futuri nella vita dipendono da tutto questo. SENTIMENTI: Devi avere cura di mantenere l’armonia e l’equanimità nei tuoi rapporti con gli altri. AZIONE: È una giornata in cui devi mantenere la tua filosofia di vita, comunicarla agli altri e unire le idee di tutti. FORTUNA: È un giorno in cui i tuoi obiettivi dipendono dalla generosità e dall’aiuto degli altri che gli presti.

SAGITTARIO

Sei in un momento in cui la cosa più appropriata per te è posizionarti nella “verità” e in ciò che senti veramente dentro di te. Le basi professionali sono importanti, ma è più il tuo idealismo e obiettivi da raggiungere. SENTIMENTI: È una giornata per godere della compagnia di persone simpatiche e per poter tenere a bada l’economia. AZIONE: Sarà un giorno molto speciale per specificare come utilizzerai i tuoi guadagni nelle finanze e nell’imprenditorialità. FORTUNE: È un momento in cui dovresti porre l’accento su come usare la tua saggezza interiore negli obiettivi della tua vita.

CAPRICORNO

Sei in una giornata in cui devi seguire il tuo istinto per mantenere i rapporti con gli altri in modo ottimale e senza squilibri. La tua grande energia a volte è controproducente per le altre persone, già accelerata. SENTIMENTI: Oggi potrai dedicarti ad organizzare in modo vitalizzante le basi dei tuoi accordi con gli altri. AZIONE: È una giornata per adattarsi agli altri e raggiungere accordi benefici per tutti in modo dinamico ed empatico. FORTUNA: È un giorno in cui sarai in grado di mantenere i tuoi accordi benefici con gli altri e che governa il buon clima e l’equanimità.

ACQUARIO

Oggi potrai mantenere la tua generosità a livelli positivi, se smetti di pensare così tanto ai risultati. È importante chiarire le incomprensioni passate con le persone vicine con cui hai rapporti. SENTIMENTI: È un giorno per risolvere le incomprensioni del passato in materia sentimentale. AZIONE: È un momento per godersi un lavoro ben fatto, grazie alla capacità di risolvere le frange pendenti. FORTUNE: È una giornata in cui è necessario raggiungere accordi economici con soci e amici nella distribuzione delle proprie attività.

PESCI

Oggi è molto importante godersi l’ambiente che cambia e imparare ad adattarsi ad esso. I progetti saranno positivi se coopererete tutti allo stesso modo. L’empatia e l’altruismo saranno molto presenti oggi. SENTIMENTI: Oggi sfrutterai la possibilità di proiettare le tue idee per unirle a quelle degli altri associati e risparmiarci. AZIONE: È un momento unico per godere della pienezza interiore e della capacità di incontrare vecchi amici. FORTUNE: Sarai in grado di mantenere la generosità e la simpatia con le persone vicine con le quali normalmente coincidi.