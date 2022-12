Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 20 dicembre 2022

Oroscopo di oggi: non credere a tutto ciò che ti dicono oggi. Impara a separare le notizie dai pettegolezzi, così eviterai grossi sconvolgimenti. Amore: solo con fiducia e rispetto faranno in modo che questa relazione abbia un futuro prospero. Valuta ciò che ognuno vuole.Ricchezza: smettila di elogiare le virtù degli altri. L’obbedienza non ti farà progredire più velocemente, solo il duro lavoro ti porterà al successo. Benessere: prova a trovare il filo di terra. Quel lavoro non è l’asse della tua vita, cerca qualche attività in cui puoi incanalare le tue energie.