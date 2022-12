Oroscopo Branko e Paolo Fox oggi martedì 20 dicembre 2022: hai letto lo zodiaco

ARIETE

È ora di organizzare il tuo ambiente, il tuo lavoro e la tua salute. Un lavoro ben pianificato scorre meglio e lo sentirai fortemente. Anche la necessità di migliorare la tua salute e la tua alimentazione. Organizza tutto quello che puoi, ma senza esagerare. La tua mente sarà molto occupata da domande relative al funzionamento della vita materiale. Organizza tutto ciò di cui hai bisogno.

TORO

È ora di organizzare le tue idee creative. Non restare solo a livello mentale, realizza la tua visione. Potrebbe non essere sempre perfetto, ma meglio qualcosa di imperfetto e concreto che un’eterna idealizzazione. Organizza i tuoi pensieri intorno a chi sei e quali sono le tue esigenze personali. Cerca di comunicare dalla tua coscienza e dal tuo punto di vista personale.

GEMELLI

Mercurio, il suo sovrano, entra nel segno pragmatico e realistico della Vergine. Soprattutto la tua casa e le tue emozioni richiedono organizzazione. Fai una grande pulizia, organizza tutto, pulisci, butta via ciò che è accumulato ed è inutile. Tutto ciò ti aiuterà anche a organizzare le tue emozioni. Abbi più senso critico quando guardi alle tue motivazioni sentimentali e passate.

CANCRO

La tua organizzazione ora passa attraverso il livello mentale. Organizza e pianifica tutto ciò che desideri. Ottimo momento per studiare diligentemente qualche argomento di tuo interesse. Cerca un supporto pratico per ogni teoria e dai uno sguardo pragmatico al mondo che ti circonda. La tua mente e il tuo discorso assumeranno un tono più critico, realistico e obiettivo.

LEONE

È ora di riorganizzare la tua vita finanziaria e materiale. Pianifica bene le tue spese, monitora i valori in entrata e in uscita. La tua mente si rivolge a questioni pratiche. È anche un ottimo momento per rigenerarsi, prendersi cura e amarsi di più. Ricordati di trattarti con più amore e affetto. Sintonizzati sulla frequenza mentale dell’abbondanza.

VERGINE

Il suo sovrano, Mercurio, torna a casa. Il tuo talento naturale per l’organizzazione, l’ottimizzazione e la purificazione è in aumento. La sua naturale capacità di avere anche un occhio critico e pragmatico. Organizzare, pianificare ed eseguire. La tua esperienza pratica può essere molto utile ora e devi comunicare ciò che sai e chi sei. Cerca di capirti diligentemente.

BILANCIA

Sarà ora necessario chiarire e riorganizzare i problemi subconsci. Esplora le tue motivazioni emotive con occhio critico e realistico. Prendersi cura dell’emotività ora è più importante che lasciarsi prendere troppo dai compiti banali, quindi prenditi del tempo per l’analisi o la meditazione. Maggiore comprensione psichica e anche spirituale.

SCORPIONE

Organizza ora il modo in cui comunichi con le masse, con il pubblico. Abbi una mentalità lavorativa e sii utile anche nelle questioni sociali. Il tuo occhio critico nei confronti delle persone è aumentato, ma questo può essere eccellente quando hai intenzione di aiutare. Comunicare in modo pratico ma anche innovativo ed essere utili alla collettività.

SAGITTARIO

La tua mente si rivolge alla tua carriera e a ciò che vuoi costruire. Uno sguardo più critico e pratico ti aiuterà a vedere le sfumature e i dettagli che faranno la differenza. Potrebbe essere necessario parlare in pubblico e dovresti farlo con l’organizzazione. Sii attento alle possibilità di pubblicizzare la tua carriera e la tua immagine professionale, in quanto sono agevolate.

CAPRICORNO

La tua mente si rivolge alla fede, all’espansione e all’intuizione. Il tuo approccio qui tende ad essere più pragmatico, e dovrebbe esserlo. Ma ricorda di concederti più ottimismo nella vita ora; permettetevi di vedere le tante possibilità di espansione ei diversi percorsi che si possono tracciare. Consenti un pensiero più intuitivo e una visione più ampia della vita.

ACQUARIO

È ora di organizzare le tue emozioni profonde. Osserva le tue emozioni con maggiore freddezza e pragmatismo, ma senza immedesimarti troppo. Verbalizza ciò che senti con radicamento e calma. La tua mente si rivolge all’occulto, alla sessualità e ai beni comuni. Un po’ più di flessibilità, curiosità e leggerezza in questo settore ti faranno bene.

PESCI

La tua mente si rivolge a relazioni e collaborazioni. Cerca di essere più aperto al dialogo e all’ascolto dell’altro. Anche qui servirà uno sguardo più critico e realistico sulle relazioni, senza idealizzare tanto. Sarai in grado di lucidare gli spigoli delle relazioni con più tranquillità. Cerca di essere più flessibile e di avere più buon umore nelle relazioni.