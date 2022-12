Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 20 al 27 dicembre 2022

Ariete

Assumi un impegno con i tuoi superiori che sarà molto complicato da rispettare, ma se metti tutta la tua determinazione lo raggiungerai e con successo. In amore, fai attenzione alle confusioni, non lasciare che il passato danneggi la tua relazione attuale. Non ne vale la pena.

Toro

Devi analizzare molto bene il passo che farai per iniziare un progetto di lavoro che significherà una promozione per te. Sii cauto e sforzati di raggiungere l’obiettivo. In amore, pensi a quella persona e sei assalito da alcuni dubbi sulla sua fedeltà. Devi ascoltare la tua intuizione.

Gemelli

Oggi è un giorno per prepararti a tutte le sfide che dovrai affrontare al lavoro. Tutto viene fornito con buone prospettive per te. In amore, un amico ti cerca per confessarti un problema che sta accadendo. Aiutalo perché in futuro potresti averne bisogno.

Cancro

Hai un viaggio improvvisamente per rivedere alcune aziende che hanno bisogno di tutto lo sforzo e la concentrazione per farle andare avanti. Tu sei la persona scelta per raggiungerlo. In amore, lascia da parte la gelosia e le impulsività perché ciò può danneggiare la relazione. Calma e sanità mentale.

Leone

Ti propongono di investire denaro in un’attività che può essere molto rischiosa. Non avere fretta, pensa molto attentamente alla decisione che stai per prendere. In amore, rimarrai sorpreso dalla confessione di un amico del passato che vuole qualcosa con te. Ascoltalo e provaci.

Vergine

Sii molto paziente perché i tempi difficili stanno arrivando negli affari. È necessario risolvere i problemi legali che hanno ritardato alcuni progetti. In amore, il tuo partner ti chiede di dedicargli del tempo, quindi cerca quel momento speciale per compensare così tanto abbandono.

Bilancia

Riceverai un’offerta di lavoro, ascoltala perché ha buone prospettive e sostanziali miglioramenti economici. In amore, stai aspettando il momento per avere una lunga conversazione con il tuo partner e definire il futuro di entrambi. Ma non andare a prendere decisioni affrettate. Pensa attentamente a ciò che farai.

Scorpione

Nel campo del lavoro stai iniziando una settimana con buone prospettive, ma devi risolvere alcuni contratti che sono come fermi. In amore, non hai altra scelta che fare un respiro profondo, guardare dritto davanti a te e, soprattutto, avere pazienza. Il tempo ti aiuterà a risolvere il problema che hai con il tuo partner.

Sagittario

Ci sono problemi da risolvere nel campo del lavoro per andare avanti. Hai la pazienza e la tolleranza per farlo, quindi organizza per far scorrere tutto. In amore, riceverai un invito in un luogo dove incontrerai qualcuno che ti farà trascorrere un momento molto speciale. Godere.

Capricorno

È inutile avere un atteggiamento di sconfitta e tristezza perché le cose non sono andate come previsto al lavoro. Devi rialzarti e decidere di andare avanti e con il piede giusto. In amore, hai il sostegno del tuo partner e della tua famiglia per il momento che affronti. Non preoccuparti, tutto passerà.

Acquario

Il denaro che stavi aspettando arriva in modo da poter investire in un’azienda. Fai attenzione a usarlo in cose inutili. In amore, ti chiedono una seconda possibilità ma il tuo intuito ti dice che non ne vale la pena. Ascolta te stesso perché solo tu hai la decisione nelle tue mani.

Pesci

Hai l’attitudine e la forza per affrontare i tuoi superiori e proporre nuove strategie aziendali. Vai avanti con ciò che sarà positivo per il tuo futuro. In amore, c’è una persona speciale che ti ha tra le nuvole, quindi non fermarti e fai il passo per vivere un’avventura meravigliosa.