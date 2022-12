Sapete chi è Massimiliano Buzzanca figlio di Lando Buzzanca?

Indaghiamo sull’identità di Massimiliano Buzzanca, attore di talento che ha conosciuto il successo al cinema, in teatro e in televisione: ecco il resoconto della sua vita, tra mondo pubblico e personale.

Massimiliano Buzzanca è un attore, presentatore e conduttore noto al pubblico italiano per le sue apparizioni in diversi film. Figlio di Lando Buzzanca e Lucia Peralta, nel 2020 ha annunciato sui social media ai suoi fan di essere entrato nel cast della popolare soap opera italiana Un posto al sole. Chi è nella vita di tutti i giorni, tra vita professionale e vita privata? Iniziamo a conoscere la sua biografia…

Chi è Massimiliano Buzzanca e dove vive?

Massimiliano Buzzanca, nato il 31 maggio 1963 a Roma sotto il segno dei Gemelli, è un attore e conduttore che ha ottenuto grandi successi nel campo del cinema, del teatro e della televisione. Suo padre è Lando Buzzanca e sua madre è Lucia Peralta. Prima di intraprendere la carriera nel mondo dello spettacolo, si è laureato in giurisprudenza all’Università La Sapienza di Roma e ha esercitato la professione di avvocato fino al 2001. Ha un fratello di nome Mario e vive nella capitale italiana. Ha partecipato a film di rilievo come The Second Coming, Da che parte è la notte, a commedie come Nemici per la pelle, a film drammatici come Rino Gaetano – Ma il cielo è sempre più blu e alla soap opera Un posto al sole.

Chi è la compagna di Massimiliano Buzzanca?

Secondo il suo profilo Facebook, Massimiliano Buzzanca convive con Raffaella De Rosa dal 2012. Le foto dei due pubblicate sui social media suggeriscono che si tratta di una coppia affiatata e allegra, ma non si sa molto della loro vita privata a causa della loro tendenza a mantenere il riserbo.

Chi è la fidanzata di Massimiliano Buzzanca, Raffaella De Rosa?

Da internet si sa che Raffaella de Rosa è una scrittrice di romanzi, autrice del libro Azzurro ma non troppo. È romana e si è laureata all’Università La Sapienza. È anche responsabile della comunicazione dell’Associazione Generale delle Cooperative Italiane. Purtroppo non si conosce la sua data di nascita e quindi anche il suo segno zodiacale è sconosciuto. In cima al suo profilo Facebook spicca una frase: “Nata ieri… vissuta fino ad oggi… morta domani… ma non proprio domani… meglio dopodomani….” Massimiliano Buzzanca non è solo un attore, ma anche un conduttore televisivo. Ha condotto talk show, quiz e programmi di approfondimento su Odeon Tv e Rete Oro dal 2001 al 2006. Ha esordito sul palcoscenico dopo aver abbandonato la carriera di avvocato e il primo ruolo che gli è stato affidato sul set è stato quello di un avvocato, come ha raccontato lui stesso in un’intervista a Lfmagazine.it. Con il padre ha lavorato sul set solo una volta, nella fiction Il restauratore.