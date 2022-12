Sapete chi è Francesca della Valle compagna di Lando Buzzanca?

Francesca Della Valle è famosa nel mondo dello spettacolo ed è stata l’altra metà di Lando Buzzanca. Scopriamo tutti i dettagli della sua vita….

Francesca della Valle è stata la compagna di Lando Buzzanca, amatissimo personaggio dello spettacolo italiano, scomparso il 18 dicembre all’età di 87 anni. Nel corso della sua carriera professionale ha raggiunto una serie di risultati e traguardi significativi sia nel giornalismo che nella recitazione. In questo articolo scopriremo la sua biografia e i dettagli della sua vita privata con il celebre attore e cantante…

Chi è Francesca della Valle e dove vive?

Il 14 luglio, Francesca della Valle è venuta al mondo sotto l’influenza del Cancro. Risiede a Roma ed è associata a Lando Buzzanca. È giornalista, conduttrice di telegiornali, redattrice e autrice Siae. È inoltre attrice e musicista. Laureata in Lettere e Filosofia, pianista di formazione classica, è diplomata in solfeggio e dettato musicale. Ha anche acquisito esperienza insegnando letteratura, storia e storia dell’arte e conducendo lezioni incentrate sul linguaggio creativo nei master di comunicazione. Il teatro, il cinema e l’organizzazione di eventi sono alcuni dei suoi principali interessi e vanta numerose collaborazioni con Rai e Mediaset.

La vita privata di Francesca della Valle

Della sua vita privata si sa poco, a parte la relazione pluriennale con il celebre Lando Buzzanca. I due avevano un divario d’età di 35 anni (la star era nata nel 1935), ma questa grande differenza d’età non ha mai rappresentato una difficoltà per la coppia.

Francesca della Valle e Lando Buzzanca

Nel 2016, Francesca della Valle e Lando Buzzanca hanno stretto una relazione, iniziata 6 anni dopo che l’attore palermitano aveva perso la moglie Lucia Peralta. Nel 2021, Lando ha avuto una brutta caduta ed è stato ricoverato in ospedale, e la della Valle avrebbe espresso la sua frustrazione alla rivista Oggi, dicendo di non poterlo andare a trovare a causa della decisione dell’amministratore. Ha dichiarato il suo amore per lui e il suo desiderio di aiutarlo a guarire, e ha detto che la situazione le sembrava un incubo, perché era preoccupata per la solitudine che poteva provare. Purtroppo l’attore si è spento il 18 dicembre 2022.

Francesca della Valle: altre 3 cose da sapere

Ha lavorato al fianco di molti artisti famosi, come Mario Merola, Biagio Izzo, Fichi d’India, Maurizio Casagrande, Vincenzo Salemme, Carlo Buccirosso, Gianni Nazzaro, Sandro Giacobbe, James Senese e Pupi Avati. Per i suoi successi recitativi e produttivi, il Comune di Salerno le ha conferito il Premio “Sole D’Oro” e un premio al Valva Film Festival. Su Instagram ha postato diverse foto, alcune delle quali con il suo compagno di tanti anni.