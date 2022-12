Oroscopo Branko oggi lunedì 19 dicembre 2022, lo zodiaco segno per segno

ARIETE

Questo momento ti porta una grande consapevolezza del tuo potenziale personale, potere di leadership, creatività e forte espressione. Tutto questo ti dimostra che devi dare il tuo contributo al collettivo e ai gruppi. Anche quando ci sono restrizioni in questa sfera sociale, ricorda che hai un ruolo per portare questa innovazione con perseveranza e duro lavoro nel mondoIl tuo bisogno di esprimere il tuo lato glamour sarà alto. Mostra al mondo i tuoi talenti e le tue qualità che li faranno innamorare di te. Romanzi in aumento. Piacere nel prendersi cura di se stessi, nel migliorare l’immagine di sé. Ottimo anche il rapporto con bambini e ragazzi. Esprimi il tuo amore e il tuo piacere con coraggio, mettendo i tuoi talenti al centro della scena.

TORO

Questo momento risveglia notevolmente i tuoi sogni personali e ciò che vuoi conquistare; ma si rende anche conto che ci vogliono duro lavoro e impegno per abbattere le barriere e ottenere risultati nel mondo. La sua sensibilità e creatività sono ben espresse e incanalate nella sua immagine professionale. Porta più del tuo personale al tuo professionistaVenere, la tua reggente, ti ricorda il piacere di avere una casa piacevole, proprio come te. Gli viene anche ricordato di relazionarsi con i membri della famiglia e le persone più care con più calore e amore. Cerca relazioni familiari più armoniose, ma senza tradire te stesso. Rendi il tuo ambiente personale più bello e raffinato. Buon momento per fare pace con il tuo lato emotivo.

GEMELLI

Questa volta ti porta molta consapevolezza delle tue idee e comunicazione creativa. Questo oggi deve allinearsi con serietà e lealtà al tuo senso dell’etica e dei principi. Alcune idee innovative e creative possono aiutare a mettere in discussione dogmi e ideali induriti. La comunicazione può aiutare le idee future a “prendere forma” Il tuo bisogno di comunicare sarà ancora più elevato poiché desideri condividere le tue idee con gli altri. Ricordati di ascoltare anche. Usa la diplomazia per esprimere meglio le tue idee. Realizza tutta la bellezza e l’armonia intorno a te e nelle piccole cose. L’amore è nell’aria, nei dintorni e nelle immediate vicinanze, sii consapevole.

CANCRO

Questo momento ti porta una grande consapevolezza del tuo senso di autostima. Tuttavia, può essere messo in discussione dagli altri, rifiutando ciò che apprezza o non accettando emotivamente. Tutto questo dovrebbe servirti come una forma di maturazione emotiva. Il tuo impegno a smussare i limiti emotivi tuoi e degli altri ti porterà forza e coraggio.La tua identificazione con i tuoi beni materiali sarà maggiore durante questo periodo. Valorizza i tuoi averi nella giusta misura. Sperimentare piaceri sensoriali in aumento. Momento per regalarsi buoni profumi, massaggi e piaceri in genere. Anche i tuoi valori e le tue convinzioni personali sono ancora più rafforzati, vivi la vita secondo ciò in cui credi.

LEONE

Il Sole nel vostro segno (solare o nascente) vi porta una grande consapevolezza di voi stessi e di tutte le vostre potenzialità. L’opposizione a Saturno mostra che altre persone potrebbero non capire o addirittura voler limitare la tua espressione; sapere come affrontare con la giusta misura. Un po’ più di pragmatismo e razionalità ti faranno bene. Opportunità di compromesso nelle relazioni.Venere entra nel tuo segno (solare o nascente), aggiungendo fascino, sensualità e autostima. Il tuo bisogno di cercare romanticismo, scambio sessuale e piaceri è ai massimi storici. Anche il tuo lato più dolce si esprimerà di più durante questo periodo, un momento per valorizzare chi sei e condividere generosamente i tuoi talenti.

VERGINE

Questa volta porta chiarezza su problemi emotivi più subconsci. Soprattutto per quanto riguarda la necessità di rilasciare rigidi standard sui materiali. Cerca uno sguardo più spirituale, psicologico o soggettivo sul lavoro e sui problemi di salute. Sarai più consapevole di ciò che deve essere fattoLe tue relazioni devono essere ripensate e riciclate in questo periodo. Analizza se non hai preteso troppo dall’altro nei tentativi prepotenti, altrimenti potresti esserti sottomesso a questo. Bisogno di guardare alle relazioni e alle finanze da una prospettiva più spirituale. Il rapporto con il lato invisibile della vita assume un’aria di avventura e intensità. L’amore qui può essere molto, molto buono e fruttuoso, purché sia ​​fluido e nasca dal falso bisogno di controllo.

BILANCIA

Questo momento ti porta un grande bisogno di vivere le amicizie e avere una partecipazione collettiva. Tuttavia, si ricorda anche che tali esperienze possono mettere alla prova il tuo senso dei confini. Cerca di rafforzare chi sei con maturità per trattare bene con le persone. Scopri anche fino a che punto puoi aiutare e partecipare, rispettando il tuo momentoIl tuo sovrano, Venere, ora ti porterà più energia ardente, seducente e sessuale. Il tuo rapporto con i gruppi è facilitato. Bisogno di trovare maggiore libertà nelle relazioni. La tua passione sarà la coesione delle situazioni collettive. Potresti sentire più il bisogno di esporti al pubblico. Cerca armonia, creatività e gioia nelle relazioni di gruppo.

SCORPIONE

Questa volta ti porta grande consapevolezza e brillantezza del tuo lavoro e della tua carriera. Tuttavia, non dovresti ignorare le tue responsabilità emotive, familiari e personali. Anche di fronte a emozioni difficili, cerca il tuo autocontrollo e la tua saggezza per risolverlo nel modo migliore. Il discernimento e la maturazione emotiva ti faranno fiorire ancora di più nel mondo.Venere arriva per aggiungere valore alla tua vita e alla tua immagine professionale. Sarai maggiormente in grado di impressionare le figure autoritarie e aprire porte professionali attraverso la tua creatività e il tuo talento. Investi per migliorare la tua immagine. Mostra al mondo i tuoi talenti, grazia e intensità. La tua energia attrattiva e magnetica favorisce il progresso materiale, goditela.

SAGITTARIO

Questo momento ti offre un chiaro assaggio delle tue possibilità future, forza della fede e fornisce espansione. Tuttavia, le questioni della vita quotidiana, del tempo presente e di natura mentale richiedono da lui maturazione e realismo. Avrai più chiarezza per vedere i dettagli che devono essere risolti per portare le tue visioni alla realtà. Le restrizioni in alcune relazioni ti chiedono anche di avere più fiducia nella tua guarigione.L’amore ti chiede di espandere i tuoi confini. Cerca persone che ti aiutino ad espanderti e crescere. L’energia sessuale richiede libertà. Cresce anche l’apprezzamento della fede, in un vero rapporto d’amore con il divino. Anche l’amore per la natura e per la vita all’aria aperta si esprime con forza. Abbi più fiducia nelle relazioni e nella tua capacità di contare su te stesso.

CAPRICORNO

Saturno, il suo governatore, è direttamente illuminato dal Sole. Sarai molto consapevole di chi sei e quali sono i tuoi doveri, soprattutto nell’area finanziaria e materiale. Le tue emozioni profonde vengono chiarite e ti aiutano nella tua capacità di progredire nella vita pratica. Le restrizioni nel campo materiale richiedono una maggiore profondità emotiva per la risoluzione.Il tuo fuoco sessuale brucerà intensamente durante questo periodo. Vivi questa sfaccettatura con creatività e intensità. La necessità di vivere valori comuni deve essere espressa. Apprezzamento di tutto ciò che è nascosto e profondo. Bisogno di relazioni senza maschere. Scambio sessuale e/o emotivo creativo, chiaro e gioioso. Intensa esperienza in relazione ai beni condivisi.

ACQUARIO

Saturno, il suo governatore, è direttamente illuminato dal Sole. Le relazioni ti aiutano a illuminare il tuo senso di maturità, impegno e completezza. Cerca di vedere l’altro così com’è, così come se non è stato limitato a favore delle relazioni (o richiesto eccessivamente dall’altro). Comprendere e vedere chiaramente l’altro sarà utile per discernere te stesso. Il romanticismo è nell’aria per te. Vivi la relazione a due con passione e impegno. Creatività nella relazione. Anche la vita sociale è più intensa, chiedendo di guardare con più generosità verso gli altri. Buon momento per la convivenza, ma senza perdere di vista chi sei. Cerca di essere giusto e premuroso in tutte le esperienze, oltre a mostrare empatia.

PESCI

Questo momento ti porta una grande consapevolezza del funzionamento della vita materiale, della salute e delle routine. Tutto ciò facilita la comprensione e istanze più emotive e sottili che richiedono disciplina, limiti e maturità. Le questioni materiali possono essere eccellenti per capire cosa succede dietro le quinte e nei settori del subconscio.Il tuo amore per il lavoro e la vita materiale richiede espressione. Se ami il tuo lavoro e il tuo corpo fisico, sarà più evidente. In caso contrario, il periodo è buono per riflettere su ciò che soddisferà il tuo cuore al riguardo. Cerca più piacere, bellezza e gioia nella routine. Cerca più piacere anche nel cibo e nella cura del corpo fisico. Dedizione amorevole alla vita materiale.