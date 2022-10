Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 23 ottobre 2022, le previsioni

Ariete

Tutto è molto teso nel tuo lavoro perché ci sono progetti che non sono stati completati. Pazienza, tutto andrà meglio. Devono lavorare come una squadra. Innamorato, non chiuderti alla possibilità di accettare la proposta di un amico che ti sorprenderà ma che ha le migliori intenzioni. Osa, non te ne pentirai.

Toro

Hai soldi che vuoi investire in un’impresa ma hai paura che non possano essere dati. Valuta molto bene il passo che stai per compiere per evitare rimpianti. In amore, devi stare molto attento a dire al tuo partner che la relazione non funziona. Trova il momento e incoraggia la conversazione. È urgente.

Gemelli

Sei nel momento migliore per prendere la decisione di cambiare lavoro. Non tardare oltre e accetta l’offerta che ti stanno proponendo. Innamorato, sei intenso nella tua vita sentimentale e questo ti porta a decisioni caotiche. Pazienza, pensa attentamente a ciò che dici e fai.

Cancro

Stai cercando di raggiungere l’obiettivo che ti sei prefissato nella tua attività, ma fai attenzione perché stai rischiando la tua salute. Prendi le cose con calma. Innamorato, il tuo partner si sente abbandonato, quindi trova il tempo che ti serve per stare con lui. Entrambi meritano quei momenti insieme.

Leone

C’è un collega che ha bisogno della solidarietà di tutti. Aiutalo perché Dio premia chi fa il bene. Innamorato, qualcuno del tuo ambiente ti cerca e ti fa un invito. Non disprezzarlo e inizia a guardarlo con occhi buoni perché ha un futuro.

Vergine

Hai in mente nuovi progetti che proporrai al team di lavoro. Vai avanti, arriva con buone prospettive e profitti. Innamorato, c’è qualcuno del passato che viene a scaldarti l’orecchio e ti chiede di tornare. Fai attenzione a non cadere nella trappola. Non tornare indietro perché può appesantirti.

Bilancia

Le cose non stanno andando bene professionalmente perché sei esausto. Avvia una conversazione con i tuoi superiori e chiedi quelle vacanze che meriti così tanto. Innamorato, qualcuno nel tuo ambiente familiare sta aspettando il momento per esprimerti i suoi sentimenti. Accetta l’invito, potrai ricevere una piacevole sorpresa.

Scorpione

Sei stressato perché non hai portato a termine tutti i progetti che ti sei prefissato. Organizzati perché la tua pausa di lavoro dipende da questo. In amore, sei al tuo meglio per socializzare, uscire, accettare inviti. In una di queste uscite puoi incontrare qualcuno di molto interessante.

Sagittario

Finché l’azienda non partirà con il nuovo progetto, sarà molto difficile per te chiedere un aumento di stipendio. Sei in un momento in cui dovresti ascoltare offerte migliori e prendere una decisione. Innamorato, sarai molto seducente, quindi cogli l’occasione in modo che la tua relazione si prenda una pausa e il tuo partner si senta curato.

Capricorno

Tutto sta andando molto bene al lavoro. Il team sta dando tutto per portare avanti il ​​progetto e tu applichi la tua pazienza, il che rende tutti molto felici. Innamorato, controlla i tuoi nervi e i tuoi impulsi perché questo può portarti molti problemi con il tuo partner.

Acquario

Proporranno di lasciare il Paese per realizzare un progetto che è stato interrotto. Accetta la proposta, allontanarsi per un po’ ti tornerà utile. Innamorato, trascorri del tempo a migliorare il tuo ambiente familiare e a metterlo in relazione con il tuo partner, se lo farai ti sentirai molto meglio.

Pesci

Le vostre iniziative sul lavoro saranno molto ben accolte dai vostri superiori, andate avanti e non perdete l’occasione di sollevarle perché torneranno utili. Innamorato, non affrettarti a giudicare gli altri, puoi sbagliare. Devi passare più tempo con la famiglia.