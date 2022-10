Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 31 ottobre 2022, le previsioni complete

Oroscopo Branko e Paolo Fox 31 ottobre Ariete



Oggi ti chiede di ripensare al funzionamento della vita materiale con più piacere e gioia, ma senza perdere praticità e realismo. È necessario cercare il tuo vero senso del valore e come applicarlo al lavoro e nelle relazioni. Anche Marte, il tuo sovrano, riceve questa influenza, chiedendoti più azioni basate su questa rivalutazione del piacere e del valore realistico.

Oroscopo Branko e Paolo Fox 31 ottobre Toro



Venere, il tuo sovrano, incontra Mercurio nel segno pragmatico della Vergine. Questo momento richiede una rivalutazione critica della tua espressione creativa. Dai un’occhiata realistica a ciò che crei in modo da poter migliorare ancora di più. I romanzi chiedono quello stesso senso della realtà, dei limiti e dell’apertura alla critica. Il rapporto con i bambini e il giocoso richiede una lapidazione, ma ciò implica anche gioia, divertimento e creatività.

Oroscopo Branko e Paolo Fox 31 ottobre Gemelli



Mercurio, il suo sovrano, incontra Venere nel segno pragmatico della Vergine. Tempo per rivalutare valori e patrimoni familiari con uno sguardo più razionale e realistico. Rivedere e riorganizzare tutto ciò che riguarda la casa. Anche nella sfera emotiva, sarà importante rivedere come vi relazionate con chi vi è più vicino, cercando un tono più pratico e oggettivo.

Oroscopo Branko e Paolo Fox 31 ottobre Cancro



Oggi ti porta revisioni e domande nella sfera mentale, ma per te pensare di più in termini di piacere, partnership, diplomazia e valori. Ma tutto questo deve avere un tono critico e realistico. Anche la Luna, il tuo sovrano, riceve questa influenza, facendoti riflettere su come portare queste qualità nel tuo campo personale, emotivo e familiare.

Oroscopo Branko e Paolo Fox 31 ottobre Leone



Oggi ti chiede di ripensare criticamente la vita materiale, le finanze, i valori, i beni e i talenti. Cerca di riorganizzare tutto, riciclare, fare progetti e ristrutturare tutto ciò che è necessario. Cerca il peso in modo da poter vincere nel campo materiale, andando oltre il lato impulsivo. Il Sole, il tuo sovrano, riceve questa influenza e facilita uno sguardo più razionale e ponderato a questi problemi.

Oroscopo Branko e Paolo Fox 31 ottobre Vergine



Mercurio, il tuo sovrano, incontra Venere nel tuo segno (solare o ascendente). Questo momento ti offre la possibilità di ripensare di più in base al tuo senso di autostima. Cerca di amarti, valorizzarti e ripensare a routine, abitudini ed espressioni che possono facilitare il processo. Salvataggio dell’amor proprio. Consenti a te stesso di darti più piacere e gioia nella vita.

Oroscopo Branko e Paolo Fox 31 ottobre Bilancia



Venere, il tuo sovrano, incontra Mercurio nel segno pragmatico della Vergine. Questo incontro, tuttavia, si svolge nel tuo settore subconscio. Questo è un momento molto propizio per salvare il tuo senso di autostima, piacere, gioia, amore e benessere condivisi. Vengono attivate problematiche subconscie coinvolte nel processo, che richiedono pulizia e uno sguardo oggettivo, vengono ora facilitati i processi terapeutici e/o spirituali.

Oroscopo Branko e Paolo Fox 31 ottobre Scorpione



Oggi ti chiede di rivedere in modo critico e oggettivo il modo in cui ti relazioni con amici, gruppi e come contribuisci alle cause collettive. Cerca di essere aperto alla partecipazione, ma conosci i tuoi limiti e abbi senso pratico. Buone informazioni su come aiutare tutti con la loro forza lavoro e il loro senso di valore e cura. Visione più razionale dell’amore in aumento.

Oroscopo Branko e Paolo Fox 31 ottobre Sagittario



Oggi ti porta la necessità di rivalutare il tuo valore professionale e il modo in cui proietti la tua immagine verso il mondo esterno. Cerca di salvare quali sono i tuoi valori e come fornisci i tuoi servizi. Il rapporto con le figure autoritarie richiede anche un po’ più di realismo e praticità. Affilatura professionale dei bordi per farla risaltare di più.

Oroscopo Branko e Paolo Fox 31 ottobre Capricorno



Oggi ti chiede di rivedere obiettivi, traguardi e possibilità future. Sarà necessaria un’analisi più critica e realistica degli obiettivi desiderati. Anche la fede e il modo in cui si relaziona ad essa è lucidata. Sai benissimo quanto siano necessari impegno e lavoro per raggiungere gli obiettivi e oggi questo punto ti chiede di riflettere, e dovresti chiederti come raggiungere gli obiettivi sognati.

Oroscopo Branko e Paolo Fox 31 ottobre Acquario



Oggi ti porta un senso critico e realistico, oltre a una necessità di revisione nel settore condiviso. Prova a verificare se la condivisione dei beni di cui fai parte è davvero equa. Anche le questioni della sessualità devono essere esaminate realisticamente. Consenti a te stesso di riformulare ciò che la condivisione è per te e ciò che vuoi ottenere insieme agli altri.

Oroscopo Branko e Paolo Fox 31 ottobre Pesci



Oggi ti chiede di rivedere e dare uno sguardo più critico alle collaborazioni, alla vita sociale e alle relazioni sentimentali. Evita le idealizzazioni, cercando una visione più razionale, obiettiva e realistica delle persone. Devi aprire la tua mente a realtà diverse, ricordando che le persone sono diverse, così come le loro idee e valori. Scambi pratici e realistici in aumento.