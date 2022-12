Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 5 dicembre 2022, le previsioni complete

ARIETE

Hai rinnovato e rivoluzionato i valori e questo ora si esprime più facilmente nella tua carriera e immagine professionale. Il suo lato più innovativo e all’avanguardia gli permette di parlare da un posto di autorità di tali possibilità, o di conversare con chi ha autorità su di esse. Buone idee e intuizioni imprenditoriali o realizzative.

TORO

Urano nel tuo segno (solare o ascendente) ti ha portato fuori dalla tua zona di comfort e ti ha fatto cambiare radicalmente in molti modi. Ciò è facilitato oggi dalla mente intuitiva e dalla capacità di vedere facilmente le molte possibilità della vita, ma tutto questo con il tono pratico e radicato del suo elemento, la terra. Lasciati sognare e vai alla ricerca di nuovi obiettivi con ottimismo e gioia.

GEMELLI

Mercurio, suo governatore, riceve le energie benefiche e agevolate di Urano. Hai pensato e analizzato le tue emozioni profonde, la sessualità e hai condiviso molto. Oggi vi porta un tono più innovativo e alternativo su questi temi. Qualcosa di rivoluzionario si esprime nel tuo subconscio, chiedendoti libertà e innovazione in campo emotivo e affettivo.

CANCRO

Oggi ti offre visioni più all’avanguardia e innovative sulle relazioni. Dovrai discutere possibilità e alternative con il tuo partner. Sarà necessario uscire dalla stagnazione, cercando maggiore interattività, diversità e idee trasformative. Amicizie e collaborazioni in sintonia. Cerca più libertà e innovazione nel campo umano.

LEONE

Oggi ti porta eccellenti idee innovative e pratiche. La necessità di rivoluzionare la tua carriera ti offre nuove possibilità nell’attività di routine e nello svolgimento migliore del tuo lavoro. Cerca di avere una mente aperta per vedere nuovi modi di utilizzare metodi, routine e assistenza sanitaria in modo rivoluzionario, ma senza perdere il pragmatismo.

VERGINE

Mercurio, suo governatore, riceve le energie benefiche e agevolate di Urano. Oggi avrai idee innovative su come esprimerti in modo più autentico e in sintonia con i tuoi principi, valori e convinzioni. Ti vengono incontro nuove possibilità di espressione creativa, permettiti di uscire dalla routine e dalla rigidità, osando essere te stesso.

BILANCIA

La tua mente è su questioni emotive, personali e familiari. Oggi vi porta una vera rivoluzione in questo senso, chiedendovi un approccio più libero, audace e innovativo, ma senza perdere di vista la realtà e il pragmatismo. I cambiamenti nelle questioni emotive o nell’eredità ti portano una comunicazione più obiettiva e innovativa in questo senso.

SCORPIONE

Oggi attiva il tuo campo mentale con intensità. Idee innovative e rivoluzionarie, soprattutto provenienti da altre persone o da partenariati, possono portarti buone intuizioni e prospettive. Consenti a te stesso di ascoltare le opinioni e le proposte di altre persone, poiché ora possono aggiungere molto alla tua visione del mondo. Modifiche comuni beneficiarie.

SAGITTARIO

Oggi ti offre idee innovative su come gestire le tue finanze e attrarre più risorse. I cambiamenti nella tua routine, nel tuo lavoro e nei tuoi metodi possono essere molto utili per trovare idee da diffondere e attrarre nuove fonti di finanziamento. Buon momento per riciclare e gettare via la spazzatura accumulata, o anche per dare un nuovo utilizzo alle risorse fisse.

CAPRICORNO

Oggi ti porta la capacità di osare nella comunicazione personale. Sei stato incoraggiato ad esprimerti con più irriverenza e audacia e questo ora si riflette nella capacità di verbalizzare le tue opinioni e punti di vista, ma senza perdere il senso critico e il realismo. Cerca di dare le ali all’espressione della tua diversità e molteplicità, osando essere completamente te stesso.

ACQUARIO

La tua vita personale e familiare ha subito vere e proprie rivoluzioni e cambiamenti. Questo può riflettersi ora nella ricerca di una comprensione più chiara del tuo subconscio e della tua spiritualità. Cerca di accedere a quei lati più nascosti di te stesso per comprendere i cambiamenti in atto nella tua vita personale con una mente più aperta e libera.

PESCI

Si sono verificati rinnovamenti nel campo mentale e questo ti rende più facile portare nuove idee e concetti a gruppi e amicizie. Cerca di avere una visione ampia, libera e audace nelle relazioni umane. Le tue idee possono essere un balsamo rinfrescante per le comunità e per gli altri. Sii anche aperto all’ascolto degli altri e allo scambio di idee.