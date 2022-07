Oroscopo Branko e Paolo Fox oggi 12 luglio 2022: Bilancia speranza. Capricorno pazienza

Ariete

Ti diranno un commento molto positivo al lavoro, ma sarai troppo consapevole di qualcos’altro per realizzare, cerca di ringraziare ciò che ti dicono, presta più attenzione. Di tanto in tanto è bene dare uno sguardo al passato e imparare dagli errori.

Toro

Probabilmente riceverai l’invito di un amico a una cena o a un incontro a casa loro, ma non vuoi partecipare perché devi dare la priorità a un’altra persona nella tua vita, non lasciare che questa situazione continui a ripetersi, le relazioni d’amore non sono prigioni.

Gemelli

Non è un buon giorno per firmare accordi, né per decidere su questioni legali, se è inevitabile, cerca sempre di osservare bene il trattamento che stai facendo. È tempo di separarsi un po ‘dal gruppo e cercare la strada da soli.

Cancro

Per chi ha figli o sta pensando di averli, è importante valutare bene le finanze della famiglia, potrebbe essere un momento per stringere la cinghia e non fare spese inutili, è meglio risparmiare per i brutti momenti.

Leone

Il lavoro è a un punto alto, quindi puoi vedere buoni guadagni durante il giorno. Ottimo momento per sentirti molto orgoglioso dei tuoi risultati e delle cose che stai ottenendo nella vita, dovresti sentirti felice. Tutto ciò che era stagnante viene attivato, in attesa di qualche decisione o procedura. È tempo di mettere in pratica le tue idee, di progredire, di aspirare ad avere qualcosa di migliore e duraturo. Fidati dei tuoi talenti e delle tue conoscenze. Gli esseri di luce ti ispirano e ti supportano.

PAROLA SANTA: Beneficio

Beneficio NUMERI FORTUNATI: 25, 7, 10

Vergine

Una persona che conosci bene prenderà in prestito denaro da te, se pensi che sia una buona idea aiutarla, fallo, ma se hai già avuto una brutta esperienza con questa persona, pensaci due volte prima di prestare i soldi. Ottimo periodo per richiedere, pretendere e ricevere la tua ricompensa per il tuo grande lavoro professionale. Non arrenderti e lotta per ciò per cui hai lavorato. Continua a insistere e otterrai ciò che meriti. Le relazioni familiari si stabilizzano quando riprende una buona comunicazione tra i tuoi cari.

PAROLA SANTA: Beneficio

Beneficio NUMERI FORTUNATI: 25, 7, 10

Bilancia

Una persona molto importante ti dirà che ha forti sentimenti nei tuoi confronti, se lo consideri solo un’amicizia e nient’altro, diglielo con fiducia e con la certezza che il legame tra te non andrà perso. È tempo di prendere decisioni in amore. Sei pieno di energia e nuova speranza, anche quando ci sono problemi nella tua vita che non sono stati risolti. Le modifiche che decidi di apportare in questo momento potrebbero richiedere del tempo, ma saranno efficaci. Le tue emozioni a volte sono forti e questo espone la tua sensibilità.

PAROLA SANTA: Speranza

Speranza NUMERI FORTUNATI: 25, 17, 31

Scorpione

La salute è ad un punto alto, forse un problema potrebbe essere qualche complicazione allo stomaco, ma niente che non risolva un’acqua con bicarbonato di sodio. Se vuoi troppo un lavoro, questo è il momento di candidarti e vedere i buoni risultati che avrai. La tua generosità è sottolineata e la tua buona disposizione farà sorridere molti. Ti piacerà compiacere e condividere con coloro che ami. Più dai, più riceverai. Sarai in grado di parlare molto francamente e onestamente. La tua vita è satura di amore e molte cose buone.

PAROLA SANTA: Speranza

Speranza NUMERI FORTUNATI: 25, 17, 31

Sagittario

Se stai bene in amore, devi prenderti del tempo da solo per stare sempre bene nella relazione. Se hai ancora tua madre con te, oggi è un giorno per dedicarle del tempo e per essere al suo fianco. Ritrovi la tranquillità nella tua vita. Se vuoi convincere quella persona testarda, sii paziente, gentile e molto persuasivo e lo raggiungerai. Evita confronti o discussioni di politica o religione. Conserva le tue energie per i momenti più profondi con i tuoi cari.

PAROLA SANTA: Speranza

Speranza NUMERI FORTUNATI: 25, 17, 31

Capricorno

Hai la possibilità di fare un cambiamento importante nel tuo lavoro oggi, non sarà una decisione radicale come lasciare o cambiare posizione, ma mettere più ordine al tuo posto e alle tue priorità. Non sarai d’accordo con la maggior parte delle persone oggi. Tieni presente che le tue idee non devono necessariamente essere le stesse delle altre. Sarà difficile per te accettare altre opinioni, quindi devi essere paziente con gli altri. Il tuo atteggiamento può convincere molti, ma infastidire gli altri.

PAROLA SANTA: Pazienza

Pazienza NUMERI FORTUNATI: 7, 53, 6

Acquario

Una vita professionale stagnante può portare più di qualche difficoltà per la persona, ma se questo è qualcosa che ti sta accadendo in questo momento, devi iniziare a vedere quanto positivo puoi ottenere da questo, molte delle migliori idee appaiono nei momenti di disperazione. Ciò che ha a che fare ora con i progressi delle nuove tecnologie è di grande interesse per te. Cercherai di esplorare altri luoghi e molti pianificheranno o dovranno fare un viaggio che potrebbe essere per affari, piacere o lavoro. Il tuo potere di convincere gli altri è molto forte, applicalo con saggezza.

PAROLA SANTA: Pazienza

Pazienza NUMERI FORTUNATI: 7, 53, 6

Pesci

Non lasciare che la vita ti metta tanti ostacoli e inizia a dare movimento a ciò che pensi si stia fermando, è tempo di agire per cambiare le cose. Un amore del passato darà segni di vita oggi. Non voglio fare più di quello che può fare il tuo corpo, non esagerare. La tua famiglia e le buone relazioni con essa sono molto importanti per farti sentire calmo e felice. Sta a voi mettere quel granello di sabbia che serve per riportare l’armonia in casa.