Oroscopo Branko mese di novembre 2022, le previsioni complete

Ariete

Ha perso l’importanza che deteneva, ma il clima bellicoso della prima settimana lo colpisce notevolmente. Soprattutto quando la luna crescente, che inizia il 5 novembre, ti fa connettere con l’energia marziale che regnerà. Le persone Ariete possono sentirsi molto ansiose, ma devono evitare il conflitto perché nella maggior parte dei casi non andrà con loro. Invece, è nel tuo interesse sfruttare lo slancio, che sentirai in questi giorni, in modo creativo. Solo quelli con l’Ariete negli ultimi gradi potrebbero avere la sensazione che una forza potente li stia trascinando in un posto da cui sanno per certo sarà difficile uscire. Ma non si arrendono facilmente e non hanno paura di correre rischi. D’altra parte, Marte, che è ancora retrogrado in Gemelli, li incoraggia a fare ciò che vogliono.

Toro

Sarà un mese complicato per il Toro ma può essere anche ricco di rivelazioni. Il Nodo Nord è ancora nel tuo segno e l’eclissi lunare totale l’8 novembre si verifica con la Luna nel tuo segno. È un mese di grandi trasformazioni interiori che possono essere vissute in molti modi, a seconda che tu decida di affrontare il cambiamento o rifiuti di farlo. Non ci sono opzioni in questo mese. Non possono nascondersi. Quelli del Toro sentiranno che una mano gelida scorre lungo la loro schiena e li evoca. Sei qui? Svegliati. È il tuo momento. Non puoi sfuggire a questa potente Luna Piena. Tuttavia, sarà una sfida per loro. I prossimi 12 anni dipenderanno da come affronteranno questo momento, quindi è meglio che si sveglino. Questa volta non dovresti rifuggire ed essere attento ai messaggi nascosti che si manifesteranno tra il 6 e il 10 del mese.

Gemelli

I Gemelli entrano a novembre abbastanza rilassati nonostante il clima astrale prevalente che sarà molto conflittuale. Nulla sembra riguardarlo direttamente e quando qualcosa non gli piace, è il segno che meglio sa adattarsi, o all’occorrenza, scappare. Evita i problemi e sa cambiare vestiti e luoghi se necessario. Dopo l’eclissi la Luna sarà nel tuo segno comunicando direttamente con Marte. In questo momento, i Gemelli saranno molto ricettivi e sapranno incanalare e trasformare bene le energie che saranno presenti dopo l’eclissi. Nelle prime quindici giorni del mese potrebbero fungere da mediatori in qualsiasi conflitto poiché sapranno essere diplomatici per non far esplodere nulla. Poi, quando l’energia dell’acqua domina nell’Universo e le emozioni vengono prima,

Cancro

C’è un momento magico per i Cancro in questo mese di novembre. Sarà tra il 12 e il 14 del mese. Allora la Luna, nel tuo segno, sarà radiosa in sintonia con Mercurio, Venere e il Sole in Scorpione; e nello stesso tempo con Giove e Nettuno in Pesci. Vedere per credere. Quelli del Cancro in questo periodo saranno molto legati alle loro emozioni più autentiche. Qualcosa che probabilmente continuerà fino al 22 novembre, quando il Sole entrerà nell’orbita del Sagittario. Quelli del Cancro sono uno dei segni più fortunati di questo mese poiché l’energia che Pesci e Scorpione creeranno attorno al Cancro promuoverà un alone di placidità emotiva. Devono approfittarne per esprimere tutto il flusso creativo che hanno dentro e non perdersi nell’immensità dell’oceano. Se lo fanno, non vorranno tornare. C’è anche il pericolo di tanta felicità.

Leon e



Il Leone sarà uno dei segni che si sentiranno più agitati questo novembre. Avrai la sensazione che tutti vogliano provocarti o inciampare. Ma quello che succede è che lo stellium dello Scorpione attenua la sua luce e il Leone ha bisogno di essere continuamente al centro dell’attenzione. I momenti più delicati saranno intorno al 15 novembre, quando la Luna è nel tuo segno e rivaleggia direttamente con Sole, Mercurio e Venere. Non ci sarà tregua per i Leo. Pertanto, dovrebbero cercare di respirare profondamente e non lasciarsi trasportare dalle loro emozioni e impulsi.Devono evitare la gelosia ingiustificata che potrebbe impossessarsi di loro con il transito di Venere attraverso lo Scorpione fino al 16. Altrimenti potrebbero porre fine a una relazione che prometteva molto o rovinare un progetto che aveva già le sue basi. Faresti meglio a riflettere sulle cose prima di agire, o potresti pentirti. La seconda quindicina la mappa astrale si calma un po’ e quando il Sole entrerà completamente nel segno del Sagittario tutto migliorerà per quelle del Leone. Calma e pazienza.

Vergine

Nonostante le prime quindici giorni, in generale, la mappa astrale sarà molto bellicosa, quelli della Vergine non entreranno in contese perché non si sentono coinvolti. È vero, le cose non vanno con loro, anche se tra l’8 e l’11 novembre possono provare una certa sensazione di solitudine o isolamento con la Luna e Marte in Gemelli. Tuttavia, fino al 16 novembre troverai abbastanza calma personale e la tua mente sarà abbastanza sveglia e vigile. Tutto diventa un po’ più complesso quando Mercurio e Venere iniziano il loro transito attraverso il Sagittario a partire dalla seconda quindicina. Il 16 Venere entra in Sagittario e il 17 Mercurio lo farà. Poi, potrebbero percepire tutto in modo più sfocato e non sapere molto bene dove si trovano o dove la vita li pone in questo preciso momento. È meglio che non ci pensino poiché l’unica cosa che otterranno è di rimanere più invischiati in pensieri poco chiari e confusi. In questo fine anno potrebbero esserci dei miraggi che non sanno interpretare molto bene, ma tutto si chiarirà nel 2023

Bilancia

È un altro dei segni, insieme ai Gemelli, che non capirà molto bene perché le persone sono così sconvolte a novembre e difficilmente noteranno nemmeno l’influenza dell’eclissi lunare l’8 novembre. Intorno a questa data il mondo sta per esplodere in aria ma la Bilancia si sentirà estranea a tanta rivoluzione. O, almeno, non lo percepiranno con tale passione a meno che, bada bene, non ci siano dei Libra ignari là fuori con pianeti in Scorpione nel loro tema natale, il che è abbastanza comune. Pure la bilancia, d’altra parte, vorrà trovarsi in un mondo parallelo ritagliato sulle proprie esigenze, dove gli ideali di bellezza e giustizia sono l’unica massima. Non amano i conflitti e vogliono vivere in armonia con il loro ambiente. Novembre non sarà il periodo migliore per questo, ma cercheranno di dare un po’ di colore ed equilibrio a pochi giorni con molta tensione fino alla seconda quindicina del mese. Infatti la seconda quindicina del mese, con Venere in Sagittario, ti farà brillare.

Scorpione

È il segno del mese poiché a novembre regna con il ritorno del Sole nel suo segno. E che mese si presenta. Con il Nodo Nord in Toro, tutto l’anno è stato con la sensazione che, molte volte, il passato bussi alla tua porta in modo che tu possa saldare i tuoi conti e non lasciare affari in sospeso. Ma questo mese questa tendenza sarà più pronunciata e potrebbe avere più di un déjà vu a cui dovrebbe essere riservata l’attenzione che merita. Sarà un’occasione straordinaria per tornare su questioni che erano a metà e finire di risolverle. È importante che tu lo faccia perché altrimenti il ​​prezzo che dovresti pagare per portare con te un peso extra sarà eccessivo. Devi svuotare lo zaino per riempirlo di cose nuove che ti stimolino. Non sarà un compito facile, questo è certo.Inoltre, novembre è ricco di emozioni e tensioni che, d’altra parte, ti daranno l’energia necessaria per affrontare tutto ciò che ti capita. Quando l’eclissi dell’8 novembre ti colpirà, inevitabilmente, non saprai dove andare perché non ci sarà posto dove nasconderti. Devi sapere che questa occasione, anche se potrebbe essere difficile da affrontare, è un’opportunità unica per trasformarti, reinventarti e ricominciare a brillare come meriti. Ma per questo dovrà mettere a nudo la sua anima e donarla alla Luna in Toro per fargliela fare. Non posso fare un’altra cosa. Accetta il cambiamento e benedicilo. Ogni progresso implica un cambiamento, che permette di abbandonare i vecchi schemi che non servono più. Se non lo accetti, dovrai aspettare più di un decennio per avere di nuovo un’opportunità simile. Sarebbe troppo tempo perso.

Sagittario

Con la luna nuova in Sagittario, il 23, celebra la tua stagione e un’opportunità unica per iniziare nuovi progetti. Novembre sarà un mese complesso per le prime quindici giorni, ma il Sagittario lo prenderà bene, con il coraggio necessario per affrontare qualsiasi battuta d’arresto. Sarà uno dei segni più predisposti al dialogo e alla cooperazione e potrebbe mediare nei conflitti che possono sorgere nel vostro ambiente nei primi giorni di novembre. Più tardi, nella seconda quindicina, quando Venere e Mercurio attraverseranno il tuo segno, sarai splendido, molto attraente ed eloquente. In questi giorni tutti vorranno essere al tuo fianco poiché il tuo buonumore sarà contagioso. Con un atteggiamento così positivo, non sarebbe strano se avesse opportunità di migliorare la sua situazione lavorativa o se la fortuna bussasse alla sua porta. Alla fine del mese il Sole entra nel tuo segno e iniziano i festeggiamenti.

Capricorno

Plutone è entrato in Capricorno nel 2008 e rimane nel segno fino al 2024. Sta già chiudendo i cicli. E ormai, praticamente tutti coloro che hanno pianeti in Capricorno hanno avuto le loro viscere aperte ad un certo punto, a seconda del grado in cui Plutone stava transitando. Ora quelli che hanno il Capricorno negli ultimi gradi sono gli ultimi a vivere l’esperienza. Coloro che l’hanno già superato e sono tornati dagli inferi sanno cosa c’è e possono sentirsi al sicuro. In questo mese di novembre, con così tanta energia dell’acqua e lo Scorpione regnante, si sentiranno a loro agio e con la sensazione di poter godere di un clima che è molto favorevole a loro. All’inizio del mese vedrai come tutto intorno a te è esploso ma ti sentirai bene e calmo. Sia Urano in Toro che Nettuno in Pesci continuano a brillare su di te.

Acquario

Il mese di novembre inizia con la Luna in un quarto di mezzaluna nel segno dell’Acquario. Questo sarà utile per iniziare il mese con energia extra che ti aiuterà a iniziare nuovi progetti che potresti avere in mente. È molto importante che tu approfitti di questa buona volontà che ti porta la Luna, poiché in seguito le cose possono complicarsi un po’. La prima quindicina potrebbe essere complessa per l’Acquario. C’è molta tensione tra i segni fissi e con Saturno nel loro segno non vorranno muoversi di una virgola. Hanno raggiunto il posto che occupano con impegno e dedizione e non permetteranno a nessuno di oscurarli. Tuttavia, dovranno imparare a delegare e collaborare. Devono anche imparare a guardare le cose da diverse angolazioni. Quindi, si renderanno conto che la loro visione era molto probabilmente sbagliata o molto parziale.

Pesci

È uno dei segni più fortunati di novembre. Giove è retrogrado nel tuo segno ed è disposto ad aiutarti e premiarti se fai la tua parte. Quest’anno ha avuto delle buone possibilità di brillare, ma potrebbe non averlo realizzato. Ecco perché questo mese Giove ritorna nel tuo segno come ultimo tentativo di illuminarti. Devi approfittare della sua influenza e fare ciò che ritieni necessario per proiettarti e continuare la tua crescita spirituale. Questo è il mese dei cambiamenti e delle trasformazioni che anticipa l’eclissi lunare totale in Toro. È un’eclissi che potrebbe adattarsi particolarmente bene ai Pesci per chiudere i cicli e iniziare altri con ottimi presagi. Dovresti cercare di essere in sintonia con l’Universo visualizzandoti in modo positivo e lasciando che tutto fluisca. C’è molto amore e benessere là fuori che aspettano che qualcuno lo rivendichi per se stesso.