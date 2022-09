Oroscopo Branko mese di ottobre 2022: le previsioni dettagliate

Oroscopo Branko ottobre 2022 Ariete

L’atteggiamento aggressivo e potente che è caratteristico dell’Ariete porterà complicazioni in ottobre. Dovrebbero abbassare il livello delle richieste e cedere anche se lo trovano fastidioso. Solo così potranno svilupparsi pienamente in tutti gli ambiti della loro vita. Pianeti importanti in Bilancia, segno opposto, richiederanno un po’ più di comprensione da parte degli altri. Inoltre, rispetto. Soprattutto durante le prime quindici giorni, dovranno affrontare problemi che, se non gestiti adeguatamente, lasceranno sequel difficili da superare. In questo periodo, se hanno già imparato che condividere con gli altri fa bene all’anima, la parte peggiore della tempesta sarà già passata. A partire dal 17 ottobre, la creatività e l’espressività cresceranno notevolmente, questo consentirà loro di avanzare in diversi progetti e ottenere alcuni successi.

Oroscopo Branko ottobre 2022 Toro

Sotto le potenti influenze di Marte in Cancro, esprimeranno tutte le loro idee protetti dalla fiducia in se stessi. La creatività sarà uno degli atteggiamenti più importanti del mese di ottobre. Questo non solo darà loro sicurezza sentendosi riconosciuti dagli altri, ma darà loro anche la possibilità di entrare in contatto con nuove persone che fanno proposte arricchenti. Con la loro consueta pazienza e tenacia, i Toro riusciranno a conquistare con successo anche gli obiettivi più difficili. Certo. più di una volta, le richieste e le sfide riusciranno a renderli nervosi e a suscitare un po’ di paura. Questa sarà una cosa temporanea. Con le opportunità che si presenteranno, si convinceranno che essere tenuti in una posizione sicura non aiuta affatto a crescere e migliorare.

Oroscopo Branko ottobre 2022 Gemelli

Il cielo ha dotato i Gemelli di un’intelligenza illustre, che li fa risaltare sempre per le loro idee nei media in cui si muovono. Nel corso di ottobre e soprattutto dall’11, quella condizione innata si manifesterà. Raggiungeranno una buona comprensione delle loro relazioni e saranno più riconosciuti come guide impeccabili. La seconda quindicina segnerà una pietra miliare nella tua vita, poiché sotto l’influenza dell’energia costruttiva di Marte ti muoverai come un pesce nell’acqua in ogni attività che svolgi. La creatività crescerà e riusciranno a convincere chi vogliono in tutti i media in cui si muovono. Questo porterà loro una soddisfazione che solleverà il loro umore e compenserà i momenti di disagio, che stanno sopportando da molto tempo.

Oroscopo Branko ottobre 2022 C ancro

L’impatto di Marte nel segno durante la prima metà di ottobre mobiliterà le emozioni del Cancro. Avranno così l’opportunità di prendere iniziative e muoversi con maggiore fiducia in se stessi. Naturalmente, affinché il risultato dell’energia marziana dia frutti, devono mettere da parte le reazioni aggressive quando qualcosa nel loro ambiente li disturba per qualche motivo. Permalosità e capricci eccessivi rovineranno qualsiasi tentativo di progresso. Quindi, questo dono del cielo sarà positivo, se assumeranno un atteggiamento sereno di fronte alle difficoltà. Inoltre, avranno il benefico apporto di Venere e Mercurio, che transiteranno in Vergine durante i primi giorni del mese. In questo modo, raggiungeranno una comprensione ottimale con l’ambiente. Realizzeranno i sogni.

Oroscopo Branko ottobre 2022 Leone

Ottobre sarà un mese con tanti alti e bassi per i figli del Sole. I Leone, titolari di un carattere forte e generoso, dovranno talvolta piegare le ali e meditare a fondo sui passi da seguire per non farsi male. Durante le prime quindici giorni, la presenza di Marte in una casa dell’inconscio produrrà disturbi emotivi e genererà insicurezza. Ma poiché non esiste un male che duri cento anni , dal 17 l’ingresso di God of War nel segno compenserà le delusioni precedenti e le riempirà di forza, passione e fiducia. Approfitta di questo impulso per essere apprezzato. Venere e Mercurio dalle loro posizioni promuoveranno nuovi valori personali per affrontare la vita e il consolidamento degli obiettivi.

Oroscopo Branko ottobre 2022 Vergine

Sebbene Saturno sarà nel segno della Vergine fino al 29 ottobre, colpendo ed esigendo i nativi del terzo decano; Dal 30 e per molti mesi rimarrà in Bilancia e le sue richieste cederanno. Questo, insieme alla presenza di Mercurio e Venere nel segno durante gran parte dei primi giorni del mese, ti riempirà di energia. Potranno iniziare a progettare per il futuro. Dalla mano della Dea dell’Amore, ti sentirai protetto e avrai meno paura di esprimere i tuoi sentimenti. Quando i pianeti menzionati passeranno in Bilancia, le risorse personali aumenteranno. Saranno in grado di affrontare qualsiasi sfida che la loro vita quotidiana gli lancerà. La presenza di Urano, dall’opposto Pesci, susciterà curiosità, voglia di prendere nuove direzioni e percorrere nuove strade.

Oroscopo Branko ottobre 2022 Bilancia

Sotto l’influenza del Sole, nel segno della Bilancia fino al 23 ottobre -e accompagnati, inoltre, da Mercurio e Venere-, potranno superare gli ostacoli che troveranno lungo il loro cammino. Tuttavia, le tensioni che li circondano riusciranno molte volte a destabilizzarli. Calmati e ascolta la voce del cuore, ti farà bene dentro. A poco a poco, troveranno l’armonia di cui hanno tanto bisogno per sentirsi bene ed essere calmi. Aggiunto a un cielo abbastanza ostile, Saturno entrerà nel segno dal 30. Per questo motivo, più di una volta sentiranno che le richieste e le tensioni le superano. Quando ciò accade, isolatevi e trovate un posto nuovo, armonioso. Solo allora mostrano tutta la loro creatività. In questo modo avranno una via di fuga tra tante difficoltà.

Oroscopo Branko ottobre 2022 Scorpione

Gli Scorpioni sono esseri profondi ed emotivamente intensi. Ciò significa che, quando giudicano situazioni o persone, prendono decisioni drastiche. Non c’è grigio per il segno dello Scorpione, tutte le cose sono bianche o nere. Tuttavia, senza cambiare la natura potente e ricca che possiedono, i tempi richiedono maggiore flessibilità. Se il desiderio è davvero quello di avere successo e non solo di esercitare potere sugli altri, il mese di ottobre ti offrirà molte opportunità di crescita personale e di successo in diversi ambiti della vita. Il 30 Saturno entrerà in Bilancia, patria dell’inconscio degli Scorpioni. Quale missione porta nelle sue mani il pianeta dell’ordine e della maturità? Aiutali a meditare prima di agire e a capire che è meglio condividere alla pari che cercare di dominare e giudicare gli altri.

Oroscopo Branko ottobre 2022 Sagittario

L’ottimismo che Giove, sovrano del segno Sagittario, vi regala, sommato alla vostra autostima, produrrà miracoli durante il mese di ottobre. Anche se non saranno esenti da ostacoli e saranno schiacciati dalle circostanze, la naturale capacità di comprendere lo sfondo di ogni conflitto e risolverlo con fede sarà la garanzia più preziosa per questo mese. Dovranno affrontare potenti cambiamenti riguardo ai vecchi precetti che dimorano nell’inconscio. Questo è qualcosa che costerà, per la parte rigida e troppo moralistica del segno. Ma nel tempo scopriranno che non è immorale fluire con la vita. I viaggi saranno la migliore risorsa che avranno per fare meditazioni profonde e risolvere chiaramente i percorsi da seguire. Cerca sempre di ascoltare il tuo io interiore.

Oroscopo Branko ottobre 2022 Capricorno

Importanti influenze planetarie agiranno durante la prima quindicina di ottobre e permetteranno di chiarire le esperienze vissute. In questo modo potranno liberarsi dai vecchi fardelli che li avevano rinchiusi e portati in un vicolo cieco. Gli effetti di Plutone si faranno sentire fortemente. Non lasciarti coinvolgere in discussioni o lotte di potere con nessuno, vicino o lontano, non è un momento di buon auspicio.

Scopri tutto quello che già sai di te stesso e approfittane per agire con più fermezza in tutti i progetti futuri. Nonostante debbano sopportare forti fronti aggressivi che creano ostacoli, i Capricorno saranno in grado di entrare nella vita con più sicurezza e una forte autostima. Non lasciarti sopraffare dalla paura o dalle difficoltà. Per avere successo, devi prima credere che sia possibile raggiungerlo.

Oroscopo Branko ottobre 2022 Acquario

L’Acquario, portatori di carattere umanitario, solidale e soprattutto squisitamente schietto, si sentirà nel corso del mese di ottobre travolto da esplosioni che nulla hanno a che fare con la loro natura. Qualsiasi differenza, non importa quanto piccola, li farà impazzire. Saranno insolitamente aggressivi, soprattutto fino al 16, cosa che potrebbe portare anche a problemi fisici. Controllare il sistema nervoso, rilassarsi, meditare in ambienti armoniosi, collaborerà affinché la calma torni nel tuo essere. La seconda quindicina sarà più serena per l’incidenza di pianeti benefici che ti proteggeranno. Porteranno nuove persone nelle loro vite e condivideranno esperienze ricche. Incontreranno altre filosofie di vita e questo li collegherà al loro vero essere interiore. Avanza senza paura.

Oroscopo Branko ottobre 2022 Pesci

L’influenza di Marte in Cancro durante la prima quindicina di ottobre ti riempirà di energia. I Pesci, esseri eccessivamente sensibili e fragili per natura, acquisiranno più fiducia in se stessi e potranno affermarsi senza difficoltà. Inoltre, aumenterà la creatività e l’ispirazione, così ti sentirai meglio con te stesso e con gli altri. È vero che Marte ben posizionato con Urano, nel segno, li doterà di originalità, ma è anche vero che aumenterà il loro nervosismo. Questo disorienterà coloro che li circondano, che sono abituati a un atteggiamento tenero e comprensivo da parte loro. Durante la seconda quindicina devono prestare particolare attenzione, poiché potrebbero avere seri scontri con le persone dell’ambiente. Non farti coinvolgere e vai avanti.