Oroscopo Branko oggi domenica 24 luglio 2022: Ariete posizioni influenti. Cancro opportunità

Oroscopo Branko 24 luglio Ariete

Sei bravo a connetterti con le persone. Hai molti contatti utili che occupano posizioni influenti. Ma tu non sei uno che sfrutta queste relazioni chiedendo favori frivoli. È più probabile che tu capisca le cose da solo piuttosto che chiedere aiuto agli altri. Di recente ti sei reso conto che una certa persona deve essere a conoscenza di un problema. Sembra che non sia a conoscenza dell’impatto che questo potrebbe avere sul suo mondo. Dovresti farti da parte e lasciarla affrontare le conseguenze? Questa settimana condividi con lei quello che sai. Ti sarà grata per il tuo supporto.

Oroscopo Branko 24 luglio Toro

Ti senti rivitalizzato? Poiché Marte, il pianeta dell’energia, è nel tuo segno, hai più coraggio per affrontare qualsiasi problema che la vita ti pone. Che è una buona notizia, perché senti di essere sotto pressione per risolvere un vecchio problema e liberarti da una situazione che ti ha trattenuto. Questa settimana la Luna Nuova illumina una nuova opportunità. Sebbene non sia necessario un drastico cambio di priorità (o direzione), se decidi di “seguire il flusso” e lasciare che le cose facciano il loro corso, il viaggio verso un futuro più felice sarà rapido e senza intoppi.

Oroscopo Branko 24 luglio Gemelli

Cos’è quello legato alla tua caviglia? Sembra una catena attaccata a una palla pesante. Il peso che ti sta trattenendo potrebbe essere solo nella tua mente, ma ti sta trattenendo sia fisicamente che mentalmente. Fortunatamente questa settimana porta nel tuo mondo l’equivalente di una cesoia. La Luna Nuova ti permetterà di liberare un problema dal passato e andare avanti con ritrovata facilità. Potrebbero essere necessari alcuni passi esitanti per rendersi conto che nulla ti sta trattenendo, ma presto ti sentirai più leggero e meno preoccupato.

Oroscopo Branko 24 luglio Cancro