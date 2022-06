Oroscopo Branko settimanale dal 1 al 6 luglio 2022: Gemelli dai consigli. Scorpione lavoro ideale

Se sei attualmente senza lavoro, non smettere di cercare e cercare di ottenerlo, ti stai abituando a stare senza un’occupazione fissa, il che può essere pericoloso, dal momento che perderai abilità che hai avuto difficoltà a ottenere.

Toro

Stai aspettando una notizia, un risultato dell’esame o un messaggio importante da una persona, non mangiare voglie, perché questo è presto accadere. Sei in uno stato un po ‘nervoso, che potrebbe portarti a commettere errori sul lavoro oggi.

Gemelli

Una persona molto cara ha bisogno del tuo aiuto in una questione d’amore, sa che puoi dare consigli e aiuto, può essere una situazione che sta sfuggendo di mano. Avete in vostro possesso un ottimo progetto che potrebbe dare molti frutti.

Cancro

Una giornata complicata per il Sagittario, poiché c’è la possibilità di forti discussioni all’interno della coppia, se sono fidanzati. Cerca di vedere le cose positive della persona amata, non concentrarti solo sul negativo.

Leone

È tempo di porsi un obiettivo speciale, uscire dalla tua zona di sicurezza e avventurarti ulteriormente. Molte volte siamo molto a nostro agio nel luogo in cui ci troviamo e temiamo l’ignoto, oggi devi cercare di uscire da quel posto e iniziare a vivere come hai sempre desiderato.

Vergine

Giorno di scontri per la Bilancia, al lavoro devi far valere i tuoi diritti e la tua visione su un determinato progetto. Sentirai che in qualche modo sei stato violato, sia dai tuoi superiori che da coloro che ti hanno assunto per un lavoro specifico.

Bilancia

Tutti abbiamo momenti di stanchezza, dove tutto ciò che vogliamo è concederci una lunga vacanza o semplicemente tornare a casa e non fare nulla. Ma dobbiamo anche imparare che ci sono momenti per fare le cose, oggi non è il giorno per questo.

Scorpione

Le difficoltà nel generare denaro e trovare un lavoro più stabile potrebbero essere i punti più alti della giornata di Leo. È probabile che tu stia cercando il lavoro ideale, ma ti consigliamo di prendere qualcosa all’interno della stessa area in cui lavori mentre l’opportunità si sta preparando.

Sagittario

Alcune fasi in cui non ti sei divertito, ma ti sei aggrappato ad esse come ricordi che ti completano in qualche modo, stanno iniziando a scomparire. Tutto questo perché probabilmente hai accettato il consiglio che alcune persone ti hanno detto di lasciare andare il passato una volta per tutte.

Capricorno

È tempo di parlare delle cose che hai tenuto per così tanto tempo. Se hai differenze con un collega o con il tuo capo, dovresti esprimere ciò che ti accade.

Acquario

Spese ed imprevisti sono il tono della giornata, quindi è molto probabile che finirai la giornata con qualche debito o senza soldi nel tuo conto in banca, ma non preoccuparti perché sarà qualcosa che potrai recuperare in futuro.

Pesci

I pesci possono sentirsi può sentirsi un po ‘perso oggi, quindi ti consiglio di consumare una colazione ricca di frutta e fibre, che ti darà energia per essere più attento a ciò che sta accadendo intorno a te.