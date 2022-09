Oroscopo Branko settimanale dal 12 al 18 settembre 2022: le previsioni per Gemelli

Oroscopo dal 12 al 18 settembre Gemelli

Gemelli (nati dal 22 maggio al 21 giugno): è importante analizzare attentamente ogni segno, perché oltre a leggere il segno solare è consigliabile leggere anche il segno lunare e l’ascendente; e i possibili aspetti o case dominanti del tuo tema natale.

Lunedì 12, oggi è una giornata in cui è consigliabile organizzare i propri obiettivi con entusiasmo e malizia. Le tue grandi risorse saranno le abilità pratiche e l’affetto che riceverai dagli altri.

Martedì 13 è un giorno importante perché l’affetto che ricevi sensibilizzi la tua forma di generosità e altruismo con i tuoi cari e le persone che la pensano allo stesso modo. Mantieni la cordialità con i tuoi stretti collaboratori.

Mercoledì 14, oggi è un giorno in cui il tuo pragmatismo e generosità nei tuoi obiettivi e progetti con persone fidate sarà fruttuoso se getterai le basi del tuo genio.

Giovedì 15 è un giorno in cui avrai il supporto di persone che la pensano allo stesso modo e con loro potrai gettare le basi per i tuoi impegni e le tue finanze comuni. I tuoi obiettivi saranno produttivi grazie alla tua simpatia.

Venerdì 16, oggi è un giorno in cui i vostri progetti saranno armoniosi ed equilibrati. Evita di correre e avrai una maggiore fortuna nelle tue esibizioni. Noterai un ottimo accompagnamento da parte di amici e persone fidate.

Sabato 17, oggi è una giornata in cui è importante gettare le basi per le vostre finanze e progetti, grazie alla vostra capacità e al modo stabile di mantenere le previsioni in questo momento.

Domenica 18 è un giorno per mantenere la tua stabilità e immaginazione creativa in modo che la tua sensibilità catturi quei momenti speciali. Per mantenere la tua fortuna, evita conversazioni che sono fuori luogo o dal tono eccessivamente aggressivo.