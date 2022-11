Oroscopo Branko settimanale dal 14 al 21 novembre 2022, le previsioni

Ariete

È una giornata di lavoro molto impegnativa, quindi è necessario delegare al team per realizzare tutti i progetti che sono dietro. In amore, non lasciarti trasportare da ciò che gli altri dicono della tua relazione. È quello che vuoi nella tua vita e dovrebbero rispettare la tua decisione.

Toro

I conflitti si risolvono con l’intelligenza e lasciando che l’altro esponga ciò che sente, tu sei quel ponte per far sì che l’armonia ritorni sul posto di lavoro. In amore, sei nel momento migliore per promuovere una conversazione con il tuo partner e definire se è impegnato in un futuro insieme.

Gemelli

Consegnano nelle tue mani nuove attività che devi portare avanti. Hai l’impeto per far andare tutto con successo. In amore, sei entusiasta di quella nuova relazione, ma fai molta attenzione che potrebbe non essere la persona che ti aspetti per tutta la vita.

Cancro

Tutte le aziende stanno andando come ti aspettavi e le finanze stanno migliorando a poco a poco. È importante risparmiare per il futuro. In amore, il tuo partner ti chiede di aiutarlo a risolvere un problema familiare, supportalo in futuro ti ringrazierà.

Leone

Riceverai il riconoscimento che ti aspettavi così tanto dai tuoi capi, anche una promozione è alle porte per te. Cogli l’occasione per distinguerti nelle nuove sfide che ti attendono. In amore, il tuo lavoro e la tua vita sociale stanno generando problemi con la coppia. Cerca di risolverli dalla comprensione.

Vergine

Una proposta di lavoro è in arrivo. Devi riflettere e prendere la decisione giusta perché la tua crescita professionale dipende da questo. In amore, qualcuno del passato entra nella tua vita e getta i tuoi sentimenti fuori controllo. Fai attenzione perché non sei per le relazioni passeggere.

Bilancia

Sarà una giornata di lavoro molto complicata, molte battute d’arresto e cambiamenti che genereranno un ambiente di lavoro ostile. Cerca di portare tutto con molta pazienza. In amore, è il momento ideale per tirare fuori tutte le tue armi e sedurre quella persona che hai nel mirino. Farai molto bene.

Scorpione

Avrai una conversazione molto seria con i tuoi superiori per chiedere un cambiamento negli affari. Abbi molta pazienza e usa la tua intelligenza per convincerli che hai ragione. In amore, la famiglia non è d’accordo con la tua relazione, quindi devi assicurarti che capiscano che questa è una decisione che devono rispettare.

Sagittario

Sei un po ‘demotivato perché gli affari non stanno andando come ti aspettavi. Devi essere paziente, è solo una fase che passerà e tutto migliorerà. In amore, qualcuno del tuo ambiente di lavoro vuole avvicinarsi a te con l’intenzione di conquistarti. Apri il tuo cuore e concediti questa nuova opportunità.

Capricorno

Non lasciare che il lavoro si accumuli perché ciò rallenta gli affari e l’economia deve fluire. Quindi delega le funzioni e cerca di far andare tutto bene. In amore, devi riconciliarti con il tuo partner, la gelosia non dovrebbe essere la ragione di una separazione.

Acquario

Gli obiettivi che ti sei prefissato sono stati pienamente raggiunti, il che riempie i tuoi superiori di fiducia per darti più responsabilità e progetti importanti. In amore, il tuo partner ha bisogno della tua fiducia e comprensione perché non si sta divertendo e tu sei il suo principale supporto.

Pesci

Le cose stanno andando molto bene negli affari e grazie a loro stai ottenendo maggiori dividendi che ti permetteranno di risparmiare per il futuro. In amore, la tua relazione sta attraversando un momento molto difficile, cerca di risolvere le tue differenze.