Oroscopo Branko settimanale dal 20 al 27 dicembre 2022

Ariete

Buone notizie su un’offerta di lavoro che stavi aspettando da molto tempo, quindi preparati perché i cambiamenti stanno arrivando. In amore, sei al tuo meglio con la famiglia, quindi cogli l’occasione per parlare con loro del tuo partner e migliorare le relazioni tra loro.

Toro

Calma e sanità mentale per evitare problemi con i tuoi superiori e quindi essere in grado di avanzare sul posto di lavoro. Evita spese eccessive. In amore, dovresti prendere le tue decisioni e non lasciare che terze parti si intromettano nella relazione. Vivrai situazioni difficili con il tuo partner.

Gemelli

Ti senti frustrato perché non hai ottenuto i risultati che persegui a livello professionale. Devi essere paziente. In amore, non lasciare che nulla ti travolga e risolvi i problemi con il tuo partner con grande prudenza per evitare rimpianti.

Cancro

Hai tutto a tuo favore per avanzare nel progetto in cui sei stato coinvolto. Basta gestire le cose con molta attenzione per evitare di inciampare. In amore, non sentirti male perché sei ancora solo. Non preoccuparti, presto quella persona ti riempirà d’amore e porrà fine alla solitudine che senti.

Leone

Un cambiamento radicale sta arrivando nella tua vita professionale che migliorerà notevolmente le tue finanze. Ricevetelo con grande gratitudine. In amore, la tua attrattiva fisica e la tua simpatia sono le tue migliori armi per la conquista. Accetta gli inviti che ti fanno e dai libero sfogo all’immaginazione.

Vergine

Molte porte si aprono per te a livello professionale che devi sfruttare per avanzare e raggiungere il successo che aspiri a raggiungere. In amore, stai aspettando quella persona speciale che non verrà fuori dal nulla. Esci dalla routine, incorporati nella vita sociale e avrai risultati.

Bilancia

Non agire d’impulso perché non sarai in grado di risolvere quei problemi sul lavoro. Lascia che le acque si calmino e poi tieni una riunione per prendere decisioni. In amore, sei molto impulsivo e rispondi e questo non aiuta affatto nella relazione. Carattere inferiore e mantieni la calma per risolvere.

Scorpione

Hai diverse offerte di lavoro e non sai cosa fare. Calmati, prenditi il tuo tempo per pensare e prendere la decisione giusta. In amore, il tuo partner ti sosterrà in questi momenti decisivi della tua vita e lo farà in un modo che ti sorprenderà e ti renderà felice. Un viaggio sta per materializzarsi.

Sagittario

Hai un’ottima vena negli affari che devi sfruttare per sollevare le finanze e quindi migliorare la tua economia. In amore, la tua vita sociale sta per aumentare e in una di queste uscite con i tuoi amici incontrerai qualcuno che può farti battere il cuore. Approfittare.

Capricorno

Lascia da parte l’impulsività perché negli affari devi avere una mente fredda per risolvere. Sei in un momento difficile sul piano economico, ma calmo che tutto sarà risolto. In amore, spera che le opportunità arriveranno. Basta guardarsi intorno che c’è la persona per te.

Acquario

Solo tu puoi mettere entusiasmo e forza in quel progetto per il quale hai lottato così duramente per averlo nelle tue mani. Motiva la squadra e vedrai che tutto scorrerà come vuoi. In amore, non rimpiangere mai le scelte che hai fatto. Approfitta di questi momenti di solitudine per liberare la mente e il cuore per andare avanti.

Pesci

Tutto ciò che chiedi all’universo te lo concederà, quindi cogli l’occasione per bussare alle porte a livello professionale perché i cambiamenti per il meglio arriveranno. In amore cresce un’amicizia che potrebbe diventare una relazione molto fruttuosa e duratura. Avranno un incontro molto speciale