Oroscopo Branko settimanale dal 21 al 28 dicembre 2022, le previsioni al Top

Oroscopo Branko dal 21 al 28 dicembre Ariete

Il Cielo del 2023 ti concede licenza di innamorarti! La tua disponibilità emotiva profumerà di buono e racconterà delle difficoltà trascorse, dei momenti difficili passati per diversi motivi, non solo affettivi. Trovare la mezza mela è già complicato di per sé, figuriamoci poi tra restrizioni e divieti di ogni tipo. Per cui, molto probabilmente affronterai l’anno con un atteggiamento possibilista, di chi sa che la vita passa troppo in fretta e non ha nessuna intenzione di perdere la minima occasione. Giove rimarrà in Ariete fino a maggio e, con la complicità di Marte e Saturno alleati fino a marzo, se troverai la persona giusta non te la lascerai scappare. Plutone (in Acquario tra marzo e giugno) ti concederà un assaggio di quello che ti aspetta nei prossimi anni: intensità, passione, carisma. La stagione più calda la firmerà Miss Venere, che tra giugno e ottobre transiterà in Leone (dove insisterà pure Marte tra fine maggio e inizio luglio): presagio di eros, amore e cotte. Insomma, sembra che non riuscirai a sfuggire alle dolci reti che le stelle lanceranno per pescare il tuo cuore.

Oroscopo Branko dal 21 al 28 dicembre Toro

Scaccia le nubi grigie dal cuore e apri la finestra a un cielo sereno! Il 2023 ti compenserà di eventuali difficoltà attraversate in precedenza. Ci sarà maggiore spazio per divertimento e risate, per nuove amicizie, per tante chiacchiere in libertà. Le tue prospettive appaiono ottime e, se incontrerai una persona adatta a te, c’è da scommettere che non te la lascerai scappare. La stagione degli amori partirà in primavera, come da manuale. Saturno la smetterà di creare dubbi e timori, mentre Venere passerà nel tuo Segno e Marte ti lancerà un sensualissimo e intraprendente sestile. Se non bastasse, con Giove in Toro da metà maggio la tua disponibilità emotiva decollerà aumentando occasioni e sguardi. L’inizio dell’estate appare interessante, ma occhio alle scottature: meglio qualche precauzione in più per evitare di… bruciarti inavvertitamente. Da metà luglio le emozioni scorrono più facilmente, ma non per questo meno intense. L’autunno porta il profumo della certezza. Se t’innamorerai in questa stagione, potresti mettere da parte la prudenza e prendere in fretta decisioni inaspettate. Una buona strategia? Trovare il punto di equilibrio tra realismo disincantato e coraggio di cogliere l’attimo senza rimpianti futuri.

Oroscopo Branko dal 21 al 28 dicembre Gemelli

Il cuore ha le sue ragioni che la ragione non conosce? Mica sempre vero! A volte il cuore prova emozioni confuse e in questo caso spetterebbe alla razionalità schiarirgli le idee. In un anno in cui riceverai l’appoggio di Saturno-ragione per pochi mesi e dovrai vedertela con Nettuno dispettoso, bisognerà prestare molta attenzione ai miraggi dell’amore, i riverberi dettati dai sensi che nascono quando le temperature (erotiche) sono torride! In preda alla passione potresti credere a eterni sentimenti che invece dovresti affrontare con leggerezza e disincanto. A marzo anche Saturno passa in Pesci come Nettuno e l’ambiguità diverrà un ritornello. Per cui, pretendi chiarezza e vivi alla giornata. Fino a metà maggio Giove ti entusiasmerà con nuove amicizie e conoscenze interessanti, mentre tra giugno e ottobre Venere ti donerà un dolce, avvolgente, affascinante sorriso: dunque un periodo potenzialmente ricco di occasioni e di incontri. Se ti capiterà di innamorarti, niente fretta: scoprirai con il tempo se avrai pescato la carta giusta dal mazzo, e potrebbe pure essere così. Ma puntare tutta la tua vita subito e senza avere le idee chiare, anche no!

Oroscopo Branko dal 21 al 28 dicembre Cancro

I sogni sono desideri: volontà forse non ancora espresse, voglie rimaste in sospeso, ma sempre con la speranza che prima o poi vivrai quella storia che immagini da tempo. Il Cielo del 2023, in particolare dalla primavera in poi, promette di incoraggiare i tuoi sogni, esalta la fantasia ma propone anche concrete realtà! Con te si schiereranno Urano, Nettuno, Saturno da marzo, Giove da metà maggio. Un bel poker di assi in grado di trasformare le tue incertezze in sicurezza e i tuoi dubbi in determinazione. Se ti piace qualcuno, saprai proporti nella giusta luce. Da fine marzo a maggio, tra metà luglio e agosto, da metà ottobre in poi, anche Venere e Marte contribuiranno ad alimentare emozioni positive, sensualità e intraprendenza, moltiplicando occasioni e desideri. Un piccolo monito: il passato è… passato. Sei una persona diversa e devi solo comprenderlo. Guarda al futuro, rimani nel presente e non perdere mai l’occasione di divertirti e godere la vita. Non c’è nulla di più attraente di una persona che sa sorridere alla spensieratezza mentre mette momentaneamente da parte la fatica del quotidiano.

Oroscopo Branko dal 21 al 28 dicembre Leone

Una sapiente spettinata alla criniera e via, verso appassionati orizzonti! È l’alba di un nuovo anno e forse ti interrogherai se incontrerai l’amore vero. Ne hai viste tante, ne hai vissute altrettanto, hai sofferto e hai amato. Anche i mesi in arrivo promettono emozioni vivaci, non sempre lineari e facilmente comprensibili (da parte tua e della controparte), ma di sicuro profonde e autentiche. La richiesta di stabilità arriva da Saturno in Acquario; tu, però, ascolta anche il desiderio di leggerezza e sorriso ispirati da Marte in Gemelli e Giove in Ariete, pronti a rivelare che il futuro (così come l’amore), può essere una pagina tutta da scrivere sul foglio che ti porgerà il destino, sì, ma con le parole che tu sceglierai di usare. In primavera questo Cielo muta e potresti vivere una breve fase di disorientamento. Da giugno Venere in Leone aumenta la tua disponibilità emotiva e, con la frequente e appassionata partecipazione di Marte, trasformerà l’estate e il principio dell’autunno in una girandola di sguardi, intese inaspettate e novità eccitanti. L’autunno prosegue incerto, forse ti concentrerai su altro o forse il tuo cuore aspetta dicembre, un mese contradditorio ma sensualissimo.

Oroscopo Branko dal 21 al 28 dicembre Vergine

I transiti in atto nel 2023, sia quelli armonici che quelli dissonanti, potrebbero comportare cambiamenti importanti nel cuore, dunque la possibilità di iniziare una relazione. Dove poi questa storia andrà, dipenderà da tanti fattori, primi tra i quali le scelte che tu e la tua controparte deciderete di assecondare. Un percorso a tratti costellato da dubbi e sensazioni tempestose, a volte però denso di emozioni esaltanti che forse credevi non avresti mai più provato. Cambi tu, cambia il tuo approccio all’amore, ma certe sensazioni rimangono sempre le stesse! Nonostante l’inizio anno incerto e forse perfino burrascoso (magari per motivi estranei al cuore), il 2023 promette doni preziosi ma dal contenuto misterioso, come se fossero scatole infiocchettate e chiuse. Che ti toccherà in sorte? Potresti scoprirlo in primavera, con un Cielo che profuma di passione, sensualità e novità eccitanti. Oppure aprirai il tuo pacco sorpresa nella decade centrale di maggio, tra luglio e agosto o tra ottobre e novembre. Di certo, Giove e Urano in Toro vogliono meravigliarti!

Oroscopo Branko dal 21 al 28 dicembre Bilancia

Anche ai sogni serve tempo. Tempo per imparare a mettere le ali e poter lasciare il nido in cui sono rimasti nascosti e accuditi dall’immaginazione. Se non hai ancora realizzato il tuo sogno d’amore, non rinunciare e lascialo crescere nel tuo cuore. Quando arriverà il momento, volerà in direzione della passione! Questo 2023 appare molto, molto promettente in merito ai tuoi desideri. Flirt e sorrisi potrebbero inaugurare l’anno. Non chiederti se si tratti solo di divertimento o storie serie, ma goditi il momento. Anche il corteggiamento ha un suo perché, pure se breve e bello come la vita di una farfalla. Il tuo secondo round di transiti favorevoli inizia a fine primavera e terminerà con il 2023. Un lunghissimo periodo, in cui capire le tue esigenze e quindi accettare che forse ora vuoi qualcosa di diverso, ma se non ti metti in gioco e non confronti le tue emozioni con quelle di un’altra persona, non lo capirai mai. Dunque vivi serenamente ogni attrazione con la consapevolezza che il tuo sogno si avvicina a passi da gigante. Quest’anno o il prossimo, quando arriverà il tuo turno lo saprai.

Oroscopo Branko dal 21 al 28 dicembre Scorpione

Nettuno ti ammalia mentre colora i tuoi sogni d’amore con sfumature cangianti e desideri trasparenti e unici come opere di cristallo. Plutone aumenta l’intensità (sia in Capricorno che in Acquario…), mentre Urano, raggiunto da Giove da metà maggio, cura la regia dei colpi di scena (e dei colpi di fulmine). A questa bella lista, unisci gli sforzi di Saturno per farti rimanere con i piedi per terra (sforzi più pesanti fino a marzo, più semplici in seguito). Quindi mescola con passione gli ingredienti e otterrai un 2023 sorprendente e inaspettato, che ti lascerà con il fiato sospeso e il cuore in gola ma ti donerà pure momenti incredibili. Potrebbe davvero accadere di tutto. Qualche esempio? Potresti ritrovarti genitore pure se la cicogna non è stata invitata. O scappare con il tuo personal trainer di parecchi anni più giovane. O vivere una storia anticonformista, allegra e poco comprensibile agli occhi esterni. O trovare la tua mezza mela, che, mannaggia a lei (o lui) chissà dove si era nascosta in tutti questi anni di esperienze deludenti!

Oroscopo Branko dal 21 al 28 dicembre Sagittario

Fretta di legare il tuo cuore a quello di un’altra persona? Forse sì. O, forse, prima di cedere le armi, hai intenzione di viaggiare, conoscere altri amici, divertirti oppure costruire una carriera. Tutte ottime intenzioni! Tuttavia, se si potesse davvero programmare l’amore, sparirebbero poesia, canzoni e tutto quello che nasce ispirato dai tormenti dell’incertezza e dall’estasi della passione. Non siamo programmati per… programmare e Mister Cupido te lo spiegherà proprio nel corso di questo avvincente, emozionante e imprevedibile 2023! Così vuole Giove in Ariete fino a metà maggio, il transito ideale per flirt e amori più seri. E così vorrà pure Venere, in ottimo aspetto tra giugno e ottobre, accompagnata, a momenti alterni, da transiti favorevoli di Marte (che esalta erotismo, audacia e intraprendenza). Non pensare però di poter riposare in autunno. Ti aspetta un altro turno appassionato tra fine novembre e dicembre. Insomma, difficile poter sfuggire alla malia dell’attrazione… Che, in molti casi, potrebbe divenire amore autentico. Come finirà? Dipenderà dall’impegno e dalle scelte, tue e della tua controparte.

Oroscopo Branko dal 21 al 28 dicembre Capricorno

L’amore: un punto fermo nella tua vita. Una persona che ti aspetta con un sorriso a fine giornata per condividere soddisfazioni e dubbi. Il sale che dona sapore all’esistenza e il fermento in grado di far lievitare i tuoi progetti. Lo hai cercato, hai creduto di averlo trovato e ora forse lo giudichi tra cinismo e pragmatismo. Però lo sogni e se lo sogni vuol dire che il tuo cuore possiede ancora il super potere di volare e palpitare di passione (Nettuno in Pesci conferma). Giove da metà maggio e Urano in Toro suggeriscono caldamente di non chiuderti in una corazza di diffidenza ma di permettere alle novità di stupirti. Il duetto vorrebbe un atteggiamento più elastico nei confronti dell’eros, che possiede diverse sfumature, non tutte facilmente comprensibili e non tutte riconducibili all’atto in sé. È molto di più! Per accettare il cambiamento, nella forma se non nella sostanza, fondamentale non giudicare e non giudicarti. Può darsi che tu viva un fuoco di paglia oppure, dopo queste iniziali scintille, ecco una storia importante, un rapporto che diverrà un’ancora nel mare mosso della vita. Ogni occasione potrebbe rivelarsi quella giusta, specie dalla primavera in poi.

Oroscopo Branko dal 21 al 28 dicembre Acquario

La differenza tra un grande amore e un flirt passeggero? Identica a quella tra oceano e pozzanghera: è la profondità che lascia intatto il primo e fa evaporare la seconda. Tuttavia, non dimenticare che anche in una pozzanghera si specchia l’infinito, perché riflette il cielo e le nuvole. Il 2023 potrebbe offrirti l’occasione di un grande amore e anche, o solo, quella di un piacevolissimo flirt. In qualsiasi caso, tu vinci: perché ogni esperienza, con la passione e le emozioni provate, dona sapore (e senso) alla vita. Periodi particolari? A inizio anno, con Marte alleato fino a marzo e Giove fino a metà maggio. Estate rovente ma incerta tra Venere e Marte in Leone più Urano e Giove in Toro; prima parte dell’autunno sensuale con Marte a favore; fine anno emozionante e molto erotica (Marte in Sagittario) ma ancora incertezza per colpa di Venere in Scorpione. Questi transiti assomigliano a un canovaccio, una trama generica su cui tu ricamerai i dettagli più preziosi, con i tuoi sì fiduciosi, i tuoi no sospettosi o le tue pause riflessive (ma mai solitarie: viva gli amici!).

Oroscopo Branko dal 21 al 28 dicembre Pesci

Cambiamenti e novità! Il Cielo del 2023 preme su questi argomenti. Difficile che tutto rimanga uguale tra Giove (da metà maggio) e Urano in Toro, più Nettuno e Saturno (da marzo) in Pesci. Per cui, due le possibili conseguenze: o troverai l’amore o cambierai atteggiamento nei confronti dell’amore. E quest’ultima ipotesi potrebbe comportare una chiusura cinica e diffidente (nel solo caso tu abbia già la tendenza a temere ogni emozione) o, al contrario, uno stile personale e unico che ti trasformerà nella decima meraviglia del mondo! Venere e Marte tiferanno per te in primavera, una stagione vivace e dinamica che potrebbe ampliare le tue occasioni e la cerchia delle conoscenze e regalarti così tante splendide situazioni per divertirti. In estate, ferma la girandola dei pensieri e lasciati alle spalle paure e ansie come una farfalla con la sua crisalide. Potresti vivere una storia eccitante ma ricordati che al domani… Ci penserai domani! L’autunno porta novità forse più lineari, magari perché hai imparato a impedire l’occupazione abusiva del tuo suolo mentale da parte dell’ansia. Per cui, ti godrai ogni sguardo, ogni passione e ogni sorriso, piccoli o grandi che siano, con la massima solerzia! Una bella conquista, se ci pensi bene.