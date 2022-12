Pensioni opzione donna uscita a 58 anni: il Pd prova la proposta

Pensioni opzione donna uscita a 58 anni: come cambiano i requisiti di uscita

Il Partito Democratico ha avanzato una proposta che potrebbe permettere alle donne di andare in pensione a 58 anni nel 2023, invece di dover aspettare i canali previdenziali messi in atto dal governo con la riforma Fornero. Questa proposta non tiene più conto della “variabile figli” che il governo aveva suggerito in precedenza, che avrebbe permesso alle mamme lavoratrici di ottenere un bonus extra fino a due anni di contributi. Per poter accedere all’opzione donna, oltre a versare 35 anni di contributi, la persona deve soddisfare i criteri dell’Ape sociale, come essere disoccupata per un lungo periodo, assistere una persona disabile convivente o avere un’invalidità di almeno il 74%. Se una donna non soddisfa questi requisiti, può comunque puntare alla pensione all’età di 59 anni, purché abbia almeno 35 anni di contributi.

Pensioni anticipate con opzione donna 2023, le ultime novità

Enrico Letta ha rilanciato la proposta di introdurre una versione femminile della formula di pensionamento anticipato del 2023 durante la manifestazione di opposizione al programma del governo. Ha esortato Giorgia Meloni a modificare la Legge di Bilancio per includere l’opzione donna e il salario minimo, e a prendere in considerazione le raccomandazioni del Partito Democratico. Se il governo accettasse l’aggiustamento proposto dai Democratici, che offrirebbe riduzioni di età per le donne a determinate condizioni, richiederebbe un ripensamento della misura, nonché una soluzione alle preoccupazioni economiche e finanziarie e una fonte di finanziamento.

Legge di Bilancio 2023, nuove risorse per opzione donna?

Il governo sta cercando di individuare nuove fonti di entrata, che potrebbero rendere i rendimenti pensionistici degli ex lavoratori della pubblica amministrazione e degli ufficiali giudiziari più simili a quelli dei lavoratori del settore privato. Gli eventuali risparmi che ne deriverebbero confluirebbero in un Fondo che verrebbe utilizzato per la riforma delle pensioni del 2024; tuttavia, date le attuali esigenze, Giorgia Meloni potrebbe implementare i fondi per apportare modifiche alla Legge di Bilancio 2023.