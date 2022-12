Sapete chi è Mario uomini e donne? Cognome, età, corteggiatore, lavoro e Gemma

Nonostante il suo cognome sia rimasto segreto, si conoscono alcune informazioni biografiche su Mario. Ha 74 anni e viene dalla Puglia. Non si sa molto della sua vita privata, anche se si sa che è nonno e vedovo da tempo. Professionalmente, Mario è stato un professore e attualmente vive a Gallipoli. A un certo punto, Mario ha voluto conoscere meglio Gemma e ne è seguita un’intensa discussione in studio. Gemma aveva ascoltato una telefonata in cui Mario diceva di essere interessato a lei solo per le attenzioni. Questo ha fatto sì che la donna torinese decidesse di interrompere la relazione, nonostante le scuse di Mario.