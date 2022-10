Oroscopo Branko settimanale dal 21 al 28 ottobre 2022, le previsioni

Ariete

Vuoi una vita più sana, ma per questo devi essere disciplinato, organizzare i tuoi programmi per dare tempo ad altre attività. In amore, la famiglia ti aspetta per celebrare i successi e arriverai con quella persona con cui stai iniziando una relazione. Sarà una sorpresa per tutti.

Toro

La tua salute non è al suo meglio, devi apportare cambiamenti nella tua vita che ti permettano di migliorarla, esercizio fisico e cibo sano. In amore, hai il sostegno del tuo partner per essere calmo, con le cure necessarie per recuperare. Tutto andrà molto bene e presto sarete di nuovo sul ring.

Gemelli

È una giornata per stare a contatto con la natura, sentire l’aria fresca e meditare per dare alla tua mente quella tranquillità di cui hai tanto bisogno. In amore, una relazione si costruisce dal rispetto e dalla fiducia, la gelosia è un sentimento che può lasciare crepe nel cuore. Quindi godetevi l’affetto reciproco.

Cancro

Approfitta di questa giornata per fornire riposo in modo che la tua mente e il tuo corpo si preparino per un’intensa settimana di lavoro. In amore, un amico ti cerca per chiedere aiuto, lodarlo, ma non prendere a cuore i suoi problemi, hai il tuo.

Leone

Non abusare della tua energia, ricorda che il superlavoro ti causa stress e questo è un fattore scatenante per il deterioramento della salute. Dare riposo alla mente e al corpo. In amore, incontrerai alcuni amici e incontrerai qualcuno di molto interessante. Cogli l’occasione per sedurre.

Vergine

Hai una vita così frenetica che non ti permette di pensare al riposo. Ma sì, è un giorno per te essere a casa, goderti un buon caffè e non pensare al lavoro. In amore, togli il passato dalla tua vita e vivi nel presente. Qualcuno entrerà nella tua vita che ti apprezza per quello che sei.

Bilancia

Hai energia che ti permette di sviluppare molte attività contemporaneamente, ma fai attenzione agli eccessi perché potrebbero generare un problema di salute. In amore, ti senti molto bene con te stesso, hai superato molte battute d’arresto ed essere calmo e senza pressioni al tuo fianco è utile in questa fase.

Scorpione

Sarà una piacevole giornata per stare all’aria aperta, fare esercizio fisico e meditare. Avete energie elevate e questo vi permette di fare quello che volete. In amore, avvicinati a quella persona che hai tenuto d’occhio per molto tempo, non succede nulla se propizi un incontro.

Sagittario

Hai molta energia accumulata e questa giornata si presta a fare attività che ti permettono di drenare, esercitare, camminare, correre. Ti sentirai benissimo. In amore, afferra il tuo partner e esci dalla routine. Organizza una cena, un luogo romantico e scatena la passione.

Capricorno

Smetti di preoccuparti dei problemi di lavoro e approfitta di questo giorno libero per dedicarlo a te stesso, per uscire, prendere aria fresca e fare esercizio fisico per ridurre lo stress. Nell’amore, una persona del passato ritorna perché ha bisogno di chiederti perdono. Lascia che lo faccia, ma poi dici addio.

Acquario

Hai bisogno di riposare, il tuo corpo e la tua mente lo chiedono. Chiedi qualche giorno di riposo e approfittane per dedicarti a te stesso, devi farlo per evitare un problema di salute in futuro. In amore, devi fare la tua parte per fermare la gelosia e gli attacchi possessivi che hai con il tuo partner. Questo non è giusto in una relazione stabile.

Pesci

Devi evitare gli eccessi e trovare un modo per condurre una vita più sana con meno stress perché ciò influisce sulla tua salute. In amore, inizi una relazione ed è sulla strada giusta, tanto che avrai una riunione di famiglia in cui tutti si sentiranno a proprio agio.