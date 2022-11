Oroscopo Branko settimanale dal 28 novembre al 5 dicembre 2022, le previsioni

ARIETE

Dovresti mantenere la serenità e un modo benefico di aiutare gli altri. Questo ti darà la sicurezza e la fiducia di essere sulla strada giusta nella tua vita.SENTIMENTI: È un momento per evitare l’incoscienza nei tuoi progetti e viaggi programmati. AZIONE: avrai una giornata molto impegnativa in cui dovresti mantenere la calma per evitare di confonderti nelle tue decisioni importanti. FORTUNE: Avrai un aiuto potente grazie al tuo pragmatismo nelle faccende domestiche.

TORO

È il momento ideale per completare i tuoi progetti e le tue alleanze con persone che la pensano allo stesso modo con cui hai accordi. perché approfitto di questa giornata e me la godo appieno.SENTIMENTI: È un momento in cui devi raggiungere accordi congiunti con i tuoi associati e le persone con cui hai accordi.AZIONE: È importante organizzare accuratamente i problemi relativi alle risorse. FORTUNA: devi avere atteggiamenti altruistici, generosi e amichevoli verso gli altri.

GEMELLI

Avrai una grande proiezione sia nei tuoi obiettivi sociali che professionali. e se oltre al turismo tutela gli altri, il risultato sarà benefico e appagante per tutti.SENTIMENTI: È un momento speciale per aiutare gli altri e sentire quella pienezza. AZIONE: È il momento di entrare in azione, soprattutto grazie alla tua dinamica e vitalità. FORTUNA: momento positivo per gettare le basi di risorse comuni per il futuro.

CANCRO

Troverai dubbi e sfide durante la giornata, ma saprai come gestirli e troverai forze interiori che ti aiuteranno in modo perspicace e allo stesso tempo molto ingegnoso affinché tutto si risolva nel miglior modo possibile. SENTIMENTI: È un momento per sentirsi vicini al raggiungimento di quell’unione di anime con qualcuno di speciale. AZIONE: Sarà il momento ideale per seguire la tua percezione interiore e la tua sensibilità con gli altri. FORTUNE: è una giornata in cui potrai usare il tuo dinamismo e la tua grande energia per pianificare tutto con calma.

LEONE

Le tue maggiori sfide saranno gli obblighi e le tensioni che ti accompagneranno durante la giornata. ma in compenso hai la possibilità di trasformare tutto in un modo molto semplice e cioè mettendo te stesso nei panni degli altri. SENTIMENTI: È un giorno in cui devi pianificare solide basi nelle tue azioni. AZIONE: sarà importante che tu senta l’affetto degli altri e che lo apprezzi, principalmente. FORTUNE: sarai in grado di mantenere la lucidità percettiva quando analizzerai le cose più importanti della giornata.

VERGINE

Stai affrontando una giornata ideale per realizzare progetti importanti con persone che la pensano allo stesso modo. Vi renderete conto che potete beneficiarne tutti in modo molto attivo e allo stesso tempo molto piacevole. SENTIMENTI: È un momento per godere di conversazioni piacevoli e mantenere la fiducia. AZIONE: è una fase in cui devi parlare con calma con persone che la pensano allo stesso modo con cui hai dei progetti. FORTUNE: è una giornata in cui dovrai occuparti dei tuoi progetti comuni e realizzare l’unione tra tutti.

BILANCIA

È il momento ideale per sentirsi a proprio agio e che la vita ti avvantaggia in molti modi. potrete godere della grande gioia di progettare un futuro promettente e favorevole a tutti. SENTIMENTI: È un momento in cui devi dare il tuo amore agli altri. AZIONE: oggi è un giorno per sentirsi vicini agli altri e pianificare obiettivi comuni. FORTUNE: È un momento importante per lanciare le tue idee e lanciare un nuovo progetto.

SCORPIONE

Ora ti stai rendendo conto che quando qualcosa costa più lavoro ha un valore maggiore. e questo orecchio ti premia in un modo che oggi vedrai più chiaramente. l’importante è cosa stai ricevendo e come ti senti dentro. SENTIMENTI: la tua vitalità ti porterà a fare nuovi progetti e a sentirti fortemente motivato. AZIONE: ti dedicherai completamente alla condivisione di conversazioni e piacevoli incontri con gli amici. FORTUNA: devi goderti la proiezione di un viaggio o una fuga per staccare.

SAGITTARIO

Dovresti bilanciare le emozioni oggi e non lasciarle scappare. possibili alti e bassi emotivi sorgono quando non impari a integrare ciò che sta accadendo intorno a te. Calma. SENTIMENTI: oggi è un giorno per risolvere i dubbi del passato e stare liberi da quel peso. AZIONE: È un giorno in cui devi prenderti cura degli amici intimi che hanno bisogno di te. FORTUNA: i nuovi progetti dovranno basarsi su basi logiche e sicure.

CAPRICORNO

Hai bisogno di cambiamenti nella tua vita e la cosa più importante sono le sfide che devi affrontare per mantenere la tua sensibilità e intuizione in superficie. SENTIMENTI: È un momento per godere dell’affetto che gli altri ti offrono per il tuo altruismo. AZIONE: devi divertirti e sentirti vicino ai tuoi cari la tua vita. FORTUNE: hai bisogno che i tuoi obiettivi siano affidabili e divertenti per incoraggiare te e gli altri a seguirli.

ACQUARIO

Hai una grande intuizione; Ecco perché sai che dovresti pianificare responsabilità e piani professionali con una grande visione del futuro e con grande calma e pazienza. SENTIMENTI: è il momento di organizzare il patrimonio comune con le persone coinvolte e che le distribuzioni siano equa. AZIONE: sentirai che gli obiettivi positivi che stai pianificando ti riempiono di gioia e divertiti con le persone coinvolte. FORTUNA: È consigliabile che tu possa realizzare i tuoi sogni grazie alla tua serenità e organizzazione.

PESCI

Hai una grande capacità di distinguerti nel tuo ambiente e ti daranno le abilità per superare le possibili sfide che devi affrontare. il tuo carattere gentile supererà ogni malinteso. SENTIMENTI: E’ il momento di godersi un piccolo viaggio e approfittare della bellezza del luogo in cui ci si trova. AZIONE: È tempo di stare vicino a persone che la pensano allo stesso modo e di godere di conversazioni piacevoli. FORTUNE: Noterai che è importante risolvere in comune i problemi di investimento e di proprietà.