Oroscopo Branko settimanale dal 7 al 13 novembre 2022, le previsioni complete

Oroscopo Branko dal 7 al 13 novembre Ariete



È ora di rivalutare il tuo rapporto con i tuoi beni e le tue finanze. Concediti solo una giusta preoccupazione. Qui c’è un invito alla rigenerazione e al rallentamento. Lascia andare ciò che non rientra più nella tua vita, rimanendo ciò che è vero e necessario. Momento che richiede serenità, calma e maggiore cura di sé.

Oroscopo Branko dal 7 al 13 novembre Toro



La Luna Calante nel tuo segno (solare o ascendente) ti chiede di ridurre il tuo ritmo, in modo che tu sappia ascoltare i tuoi veri bisogni emotivi. Un po’ più di introspezione aiuterà con importanti intuizioni. Rilassamento non è sinonimo di sciatteria, ma una forma di cura di sé. Ascolta le tue emozioni e concediti più tempo per l’introspezione.

Oroscopo Branko dal 7 al 13 novembre Gemelli



La Luna di oggi ti fa sognare ad occhi aperti, portandoti nel mondo dei sogni e dell’immaginazione. Prenditi un po’ di tempo dalla tua giornata per rilassarti, meditare. Impara a uscire dal piano mentale e senti semplicemente. C’è anche un’intensa pulizia delle emozioni subconsce e devi fluire con questo processo. Cerca uno sguardo più obiettivo sui tuoi problemi psicologici e sottili.

Oroscopo Branko dal 7 al 13 novembre Cancro



Il tuo sovrano, la Luna, ti dà un tono più radicato, pragmatico e calmo. Anche se i cambiamenti ti istigano, affrontali con serenità e pace. Tempo anche per abbassare le aspettative e le risposte sociali. Questa pace interiore ti aiuterà a comprendere e giudicare le relazioni in modo più chiaro. Cerca di non essere reattivo con le persone, ma comprendi che siamo umani e imperfetti.

Oroscopo Branko dal 7 al 13 novembre Leone



Il ritmo degli obblighi e degli incassi dovrebbe rallentare. Il Sole nel tuo segno ti spinge alla ricerca di te stesso, ma per avere successo, le tue emozioni devono essere pacificate e disciplinate. Affronta emozioni e abitudini con più realismo e praticità. Soddisfa solo esigenze reali e non esaurire le tue energie combattendo il mondo. Saggezza professionale e di immagine.

Oroscopo Branko dal 7 al 13 novembre Vergine



Consenti a te stesso di vedere la vita di più come spettatore. Non tutto ha bisogno o dovrebbe essere controllato da te. Fidati del flusso della vita e della forza divina dietro tutto ciò che accade. Impara ad arrenderti, perché non tutto è nelle tue mani. La vita può essere più leggera e più felice quando la lasciamo scorrere al suo ritmo. La fede qui è sinonimo di serenità e consegna.

Oroscopo Branko dal 7 al 13 novembre Bilancia



Le tue emozioni profonde attraversano una pacificazione e uno svuotamento. Impara ad affrontare le emozioni più difficili con serenità e pace. Impara anche a lasciar andare la necessità di avere sempre qualcun altro con te. Goditi il ​​silenzio della solitudine per sentirti meglio. Riciclo di vecchie emozioni, attaccamenti e abitudini che devono manifestarsi con serenità e pace.

Oroscopo Branko dal 7 al 13 novembre Scorpione



Pacifica le tue emozioni, in particolare quelle legate tra loro e le collaborazioni. Non devi controllare l’altro, ognuno è responsabile di se stesso. E l’altro non deve essere d’accordo con te o condividere esattamente gli stessi valori affinché la relazione sia praticabile. Impara ad amare con più distacco. Le esperienze insieme devono essere serene e all’interno della motivazione di entrambi.

Oroscopo Branko dal 7 al 13 novembre Sagittario



Diminuire il ritmo del lavoro, delle attività domestiche e fisiche. Questo è un ottimo momento per rigenerare la tua salute e rinnovare le tue forze. Soddisfare solo esigenze reali, non cercare di fare tutto per tutti. Vivi la tua routine con più amore e distacco dalle frivolezze. Distacco dalle vecchie abitudini che non ti fanno più bene, cercando di drenare cattive abitudini alimentari, salute e/o routine.

Oroscopo Branko dal 7 al 13 novembre Capriconro



Soddisfa la tua esigenza di essere sempre al comando. Impara a delegare e concediti del tempo per il tempo libero e il relax. Esprimi di più la tua sensibilità, il tuo lato femminile, accogliente e amorevole. La sicurezza emotiva che verrà dal permetterti di essere più te stesso in quanto sopra sarà gratificante. Cerca di ascoltare di più te stesso e le tue esigenze personali.

Oroscopo Branko dal 7 al 13 novembre Acquario



Tempo per ricaricare le batterie a casa e al contatto con le proprie emozioni. Concediti un tempo di raccolta equo. Non devi soddisfare le richieste di tutte le persone. Il bisogno di sentire calore e amore nella tua stessa casa ti nutrirà. Guarda le tue emozioni con amore e calma. Riciclare vecchie emozioni, ma devi calmare la mente, permettendoti di sentire, ricevere e fluire.

Oroscopo Branko dal 7 al 13 novembre Pesci



Tempo per calmare la mente. La Luna che attraversa la tua area mentale ti chiede pacificazione, lasciando andare schemi stagnanti e rigidità. Meditazioni, mantra, musica e quant’altro aiuti con il distacco mentale saranno di grande aiuto. Cerca di essere più in pace e meno reattivo all’ambiente circostante. Lascia che il flusso delle idee scorra attraverso di te, come un fiume che scorre e va per la sua strada.