Oroscopo Branko Weekend 30 e 31 Luglio 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Branko weekend Leone

Ti senti in un momento molto fortunato e presto lo vedrai concretizzarsi anche negli eventi della tua vita, sia materiali che personali. Il Sole e Giove uniranno le forze per condurti alla vittoria e realizzare alcuni dei tuoi sogni più preziosi, e tutto questo potrebbe essere correlato a un viaggio.

Oroscopo Branko weekend Vergine

Continuerai a essere molto sopraffatto, teso e persino abbattuto da piccole difficoltà e turbolenze sul lavoro a cui non dovresti dare così tanta importanza. Hai tanti valori e virtù, ma tante volte ti lasci sconfiggere o amareggiare dalle piccole cose. Se non ti calmi potresti avere una brutta giornata.

Oroscopo Branko weekend Bilancia

La fortuna e gli stati d’animo positivi tornano di nuovo nel tuo angolo. I pianeti sono in armonia e te ne accorgerai presto perché oggi avrai una giornata molto favorevole al lavoro, negli affari o nelle relazioni sociali, e se in questi giorni hai commesso un errore o hai subito un fallimento, vedrai come verrà corretto .

Oroscopo Branko weekend Scorpione

Oggi sarete assaliti, a volte, da pensieri negativi o da una certa malinconia; ma alla fine supererai e lotterai contro le difficoltà, sia interne che esterne alla vita, al lavoro o alla vita familiare. I tuoi nemici pensano che ti sconfiggeranno, tuttavia sarai tu a sconfiggerli.