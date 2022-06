Oroscopo domani martedì 28 giugno 2022. Le previsioni di Branko e Paolo Fox segno per segno

Eccoci giunti puntuali alle previsioni di Branko e Paolo Fox ovvero i due astrologi più importanti del nostro paese ed anche 2 più amati di sempre. Sono sempre di più gli italiani che fanno fede alle previsioni di Paolo Fox e di Branko per sapere che cosa potrà accadere in giornata per le prossime. Cosa accadrà domani martedì 28 giugno?

Oroscopo, previsioni astrologiche Branko

Per quanto riguarda il segno dell’Ariete, secondo Branko domani i nati sotto questo segno riusciranno a firmare un contratto davvero molto importante. Molti nati sotto il segno del Toro invece saranno in trattativa e per i Gemelli sarà una giornata determinante per portare a termine diversi progetti lavorativi. Il Cancro dovrà fare i conti con una emotività piuttosto spiccata in questa giornata. Il leone dovrà difendersi dalle stelle piuttosto pettegole e dovrò fare parecchia attenzione soprattutto in amore. La Vergine potrebbe trovare a soffrire di alcuni disturbi fisici anche passeggeri per fortuna. Il segno della Bilancia invece dovrà stare attento nell’affrontare una concorrenza piuttosto spietata. Lo scorpione sarà in trasferta e soprattutto per motivi di lavoro e saranno sicuramente dei viaggi molto importanti. Il Sagittario dovrà stare attento a non giudicare troppo gli altri. I nati sotto il segno del capricorno potrebbe avere un fastidio legato alla pelle oppure ai capelli mentre l’Acquario si sentirà particolarmente ambizioso e desideroso di raggiungere dei traguardi importanti. I pesci vivranno una giornata piuttosto romantica.

Le previsioni di Paolo Fox

Per quanto riguarda le previsioni Paolo Fox diciamo subito che per il segno dell’Ariete domani sarà una giornata piuttosto stancante. Il toro dovrà superare una piccola difficoltà entro giovedì mentre domani continuerà la ripartenza dei gemelli. Il cancro avrà tanta energia ed il Leone potrebbe andare su tutte le furie. La Vergine dovrà cercare di riconquistare un po’ di tranquillità dopo un lunedì piuttosto stressante. La bilancia dovrà invece fare i conti con alcuni dissapori in amore. Saranno comunque giornate ricche di sensazioni belle ed emozioni per lo scorpione. Il Sagittario dovrebbe iniziare a cercare di recuperare in amore visto che nell’ultimo periodo Le cose non sono andato bene. Confusione interiore per il capricorno e tanta voglia di fare e di libertà per l‘acquario. Dubbi in amore per i pesci.