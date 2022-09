Oroscopo Paolo Fox 28-29 settembre 2022, le previsioni

Ariete

Le conquiste sul piano emotivo si vedranno oggi quando si vive la dedizione e la solidità in un nuovo modo di rapportarsi con la coppia. Perseguire la felicità è un obiettivo sano e puro. Giorno in cui le sensazioni riempiono e calmano i nervi. Momento di colore: bianco perla.

Toro

Una situazione interessante a livello lavorativo da cui emergerà una nuova e importante possibilità. Cercano di realizzare un sogno. Gli spiriti positivi daranno loro una giornata produttiva. Il valore del buon umore ha sempre ripercussioni positive. Momento di colore: verde.

Gemelli

Ragionano su una situazione e prendono una decisione che li libererà da vari problemi. Non scendere a compromessi se sai davvero che non sarai in grado di consegnare. Il rispetto per l’altro deve essere dimostrato soprattutto e un modo è quello di dire sempre la verità. Momento del colore: mais.

Cancro

L’importante in questo giorno di un po’ di tranquillità sarebbe non toccare argomenti irritanti con chi vive. Il punto è cercare l’equilibrio e cercare di vedere negli altri le cose buone che hanno. Non giudicare e valorizzare ogni virtù che ha l’altro. Momento colore: giallo.

Leone

Riesci a riconnetterti con te stesso in un giorno con un profondo desiderio di cambiare certe cose. Cerca di ricordare che soffrire per amore non è la cosa migliore che ci possa capitare. Essere in grado di assumere le estremità dei collegamenti o capire il meglio per ciascuno, è evoluzione. Momento colore: viola.

Vergine

Calmano l’ansia condividendo le loro preoccupazioni conversando con i loro amici. Sapere che a volte abbiamo bisogno di un trigger per capire le cose è molto importante, soprattutto essere in grado di fidarsi dell’altro. Momento colore: rosa.

Bilancia

Inizio di un progetto che potrebbe essere più che interessante. Prova oggi a inserire le tue idee in cose che portano davvero frutto in ogni modo. Giornata per organizzare i pensieri. La combinazione perfetta con le coppie. Rapporto. Momento colore: acquamarina.

Scorpione

Ciò che conta in questa giornata è la possibilità offerta loro di divertirsi e di liberare un po’ i pensieri dalle tensioni quotidiane in casa. Gestiamo l’energia da soli, non sprecarla. Non perdere il sorriso per niente. Momento di colore: fragola.

Sagittario

La realizzazione sentimentale è perdere la paura di essere innamorati. Ciò che ti rende suggestivo è il tempo, cerca di capire che ne facciamo parte. Accettare la realtà è il punto di partenza per la fermezza della personalità. Momento colore: ciano.

Capricorno

Non rimandare occupato. Questa data potrebbe essere molto favorevole per prendere o prendere decisioni importanti. Porta in te il desiderio di risolvere i problemi piuttosto che complicarli anche se il costo è quello di cedere. Dai priorità alla tranquillità. Momento colore: magenta.

Acquario

Sentiranno un po ‘di solitudine a causa dell’assenza di qualcuno che ha importanza nella loro vita familiare. Sapere e capire che non stare insieme fisicamente non significa essere separati con il cuore. Unirsi al mistero della vita, assumerlo e vederlo con speranza. Momento colore: rosa.

Pesci

In questo giorno in cui gli animi sono un po’ giù, connettiti con le cose buone che vivi. Recupera dalle cose del passato in modo da poter lasciare il posto al futuro che è oggi. Il tempo è la prima realtà che abbiamo. Connetti i Pesci con il loro vasto spirito. Momento di colore: viola.