Oroscopo Paolo Fox 5 giorni da lunedì 3 a venerdì 7 ottobre 2022, lo zodiaco

Ariete

Inizia un mese con ottime prospettive economiche, dove dovrai saldare alcuni debiti e anche risparmiare. Approfitta di questa buona serie. In amore, la tua vita sociale sta andando molto bene e tra un invito e l’altro incontrerai qualcuno che ti cambierà la vita.

Toro

Ci sono cambiamenti importanti che ti aiuteranno ad avanzare professionalmente: sarà un mese di successo se riuscirai a pianificare e portare a termine alcuni progetti che ti consentiranno di portare a termine il lavoro. In amore, devi trovare il tempo per dedicarti, farti bella e uscire per una vita sociale più attiva.

Gemelli

Inizi un mese con ottime prospettive nel mondo degli affari. Cambiamenti molto positivi che ti faranno crescere e distinguerti professionalmente. Innamorato, cerca di risolvere le differenze che esistono con il tuo partner. Il modo migliore è promuovere una conversazione aperta e molto sincera su ciò che vogliono l’uno dall’altro.

Cancro

Il tuo carisma, la tua intelligenza e le tue capacità comunicative ti porteranno quei progetti che ti daranno una crescita professionale da capogiro. Innamorato, hai un invito da qualcuno che desidera qualcosa con te da molto tempo. È tempo di osare.

Leone

I cambiamenti nel tuo lavoro danno i loro frutti e con esso la tua economia sta crescendo, quindi dovresti approfittare di questo momento per risparmiare e poi investire in un business che presto si concretizzerà. Innamorato, metti da parte i rancori e riconciliati con la vita. In famiglia non tutto può essere perfetto.

Vergine

Hai già un percorso ben tracciato con affari e finanze che sono notevolmente migliorati, ma Mercurio retrogrado entra presto nel tuo segno e questo può causare battute d’arresto. Innamorato, è un giorno molto speciale perché condividerai con qualcuno che tieni d’occhio da molto tempo. Potrebbe nascere una bella relazione.

Bilancia

Sta arrivando un momento di cambiamenti che genererà alcuni conflitti necessari affinché tu possa prendere le giuste decisioni. Non lasciare che la disperazione ti prenda il sopravvento, cerca il riflesso nella calma. Innamorato, sei entusiasta di qualcuno che non sai se sarà temporaneo o meno. Definisci quella situazione con quella persona una volta per tutte e togli ogni dubbio.

Scorpione

Inizi un mese con un ottimo piede sul posto di lavoro. Gli affari stanno andando come ti aspettavi e i soldi arrivano a te in modo che tu possa risolvere gli impegni e sentirti più a tuo agio. In amore, la famiglia dovrebbe essere la tua priorità, quindi cercali, ricevi il loro amore e riempiti di quella buona energia.

Sagittario

I cambiamenti si generano nella tua vita professionale, ma con ottime prospettive e con una promozione in arrivo che ti permetterà di avere più margini di manovra. Innamorato, non preoccuparti della solitudine. È un momento per te di prenderlo per riflettere e dedicarti a te stesso. Vedrai che presto qualcuno verrà a riempirti il ​​cuore.

Capricorno

Nessuno meglio di te sa come vengono gestite le cose sul lavoro, quindi prendi la guida di questi progetti e mostra che sei fatto perché sarà un mese meraviglioso per te. Innamorato, hai bisogno di tempo per riflettere e prendere una decisione riguardo a questa relazione. Che ti vada bene o no.

Acquario

Ci sono compiti che sfuggono alle tue mani e per questo hai un team a cui puoi delegare funzioni e dedicarti a progetti più interessanti che forniranno più risorse. Innamorata, la famiglia è lì e vuole supportarti in modo che tu possa essere calmo. Accetta il gesto. Vedrai che tutto cambierà.

Pesci

Un mese che inizia per te con molta prosperità e denaro che deriva dallo sforzo che hai messo in affari nelle ultime settimane. Innamorato, prendi il tuo partner ed esci a divertirti, una notte di drink e un momento per accendere la fiamma della passione.