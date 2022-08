Oroscopo Paolo Fox domani 13 agosto 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Si tratta di una situazione che, nella sua forma attuale, è fonte di grande indignazione. Senti che ti stanno danneggiando, persino barando. Sei stato messo in una posizione che ti sembra ingiusta e vuoi fare qualcosa al riguardo. Cosa ti convincerebbe? Scuse? Rispetto? Soddisfazione? La soluzione è nelle tue mani. Dopo la superluna, scoprirai un altro modo per vedere questa fonte di tensione. Questo ti renderà più facile lasciarla andare. Che ti dimentichi di lei. Cerca di farlo il prima possibile. La sensazione di liberazione sarà meravigliosa.

È facile prendersi cura dei vestiti sporchi: basta metterli in lavatrice. E possiamo portare la macchina all’autolavaggio. Ma non è così facile rimuovere la polvere e i detriti dai nostri cuori e dalle nostre menti. Gli eventi e le esperienze della vita lasciano il segno nella nostra psiche. A meno che non troviamo un modo per affrontare le situazioni più difficili, le loro conseguenze si ripercuotono su di noi in modi subdoli e sgraditi. La superluna segna la fase finale di un processo di pulizia psicologica. È l’ultima “svolta”. Sei pronto per iniziare a brillare?