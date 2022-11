Oroscopo Paolo Fox domani 13 novembre 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 13 novembre Leone

È importante che tu controlli te stesso, che mantieni il tuo carattere perché oggi potresti avere una giornata particolarmente tesa semplicemente perché le cose non vanno come vorresti, anche se ciò non significa che andranno male. C’è il rischio di litigi e litigi con la famiglia o con il partner per questioni di poca importanza.

Oroscopo Paolo Fox 13 novembre Vergine

Nessun ostacolo, non importa quanto grande, può fermarti quando hai una missione da compiere e sai di essere sulla strada giusta. Che sia al lavoro o nella vita intima, non c’è niente che fermi il tuo senso del dovere ed è l’esperienza che vivrai oggi, che inizierà male, ma finirà molto bene.

Oroscopo Paolo Fox 13 novembre Bilancia

Fai attenzione a qualche delusione sentimentale o, semplicemente, a un carissimo amico, anche a qualche tradimento, perché c’è una mela marcia tra le persone che ami di più. Devi essere molto attento oggi o per tutto il fine settimana. Se litighi con il tuo partner potrebbe finire con una rottura.

Oroscopo Paolo Fox 13 novembre S corpione

Non rischiare troppo in amore o non pretendere troppo dal tuo partner perché la relazione potrebbe interrompersi o potresti vivere, almeno, una scena piuttosto spiacevole. In questo momento tutto andrà molto meglio per te se cerchi di agire con prudenza ed evitare conflitti. È un giorno di sorprese, ma queste non saranno troppo piacevoli.