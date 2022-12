Oroscopo Paolo Fox domani 14 dicembre 2022, le previsioni segno per segno

ARIETE

Il mese successivo ti porta la consapevolezza che ci sono altre persone nella tua vita. Partnership, matrimonio e vita sociale ti chiamano. Qui sarà possibile scoprire aspetti personali di se stessi attraverso le relazioni. Con Mercurio retrogrado qui, avrete maggiore chiarezza su chi sono le persone intorno a voi, chiedendovi onestà e un rapporto senza maschere.

TORO

Il mese successivo ti porta alla consapevolezza delle realtà materiali della tua vita e delle cure che richiedono. Hai bisogno di un ambiente di lavoro armonioso e di buone relazioni in questo settore. Ha anche bisogno di eleganza e bellezza nella vita di tutti i giorni. Prendersi cura del corpo e mangiare richiede anche ragione e considerazione. Mercurio in congiunzione ti porta chiarezza su come funziona il mondo materiale e cosa deve essere cambiato.

GEMELLI

Il prossimo mese ti porta la consapevolezza dell’essere unico e speciale che sei. Vivi questo periodo rimanendo fedele alla sua essenza. C’è una chiamata per essere centrati, responsabili della propria vita e saper definire bene il proprio territorio. Questo può essere fatto con grande armonia, bellezza ed equilibrio. Cura di più l’aspetto. Mercurio, il tuo reggente, rafforza la tua riconnessione con la tua essenza e ciò che è veramente una priorità.

CANCRO

Il mese successivo ti porta consapevolezza delle tue emozioni, della tua famiglia e della tua vita personale. Tutto ciò che naturalmente già possiedi è ancora più enfatizzato. Ci sarà chiarezza per affrontare l’emotivo con più considerazione ed equilibrio. I bei momenti a casa porteranno più vitalità. La consapevolezza delle tue emozioni e della tua vita personale sarà ampliata e chiara. Anche tutto ciò che deve cambiare in quest’area dalla congiunzione di Mercurio retrogrado.

LEONE

Il Sole, il tuo sovrano, ora ti chiede di brillare, nei prossimi 30 giorni, nell’area della comunicazione. Esprimi le tue idee con gioia, armonia e bellezza. Buoni contatti possono fornirti mezzi di comunicazione. Sii leggero, premuroso, bello, affascinante ed esprimi le tue idee e la tua personalità unica. Mercurio retrogrado, tuttavia, ti chiederà consapevolezza interiore e comunicherà ciò che accade dentro.

VERGINE

Il prossimo mese ti porta consapevolezza della tua vita materiale e finanziaria. Usa la tua creatività per espandere i guadagni e organizzare le finanze con equilibrio e considerazione. Vivi i piaceri materiali con coscienza e armonia. Sarai molto più consapevole della tua autostima e di ciò in cui credi. Mercurio, il tuo sovrano, ti fa riconciliare con il tuo vero senso del valore.

BILANCIA

Rilassati, oggi realizzerai tutto ciò che ti sei prefissato di fare. Sappi che se agisci rapidamente e metti in pratica le tue idee, anche se sono pazze, tutto andrà molto bene.Amore: sarà un giorno di riconciliazioni e riunioni d’amore. Lasciati trasportare da ciò che provi da tempo e goditi il ​​momento con la tua anima gemella. Ricchezza: occupati della gestione finanziaria dei tuoi conti personali, non preoccuparti e cerca di pareggiare le spese. Cerca di essere più organizzato con ciò che acquisti.Benessere: Usando la tua immaginazione creativa sarai in grado di combattere la routine e la noia. Cerca un’attività che ti avvantaggi artisticamente.

SCORPIONE

Devi capire e imparare che le cose hanno bisogno di tempo per essere generate. Armatevi di pazienza e cercate di risolverli uno per uno.Amore: sappi che non è un giorno per ripensare. Altrimenti, la comunicazione con il tuo partner diventerà tesa. Cerca di trovare il modo giusto per dire le cose.Ricchezza: in questo momento, dovrebbe rientrare nel tuo budget finanziario. Sii severo con le spese inutili e i prodotti in vendita in eccesso che acquisti. Benessere: cerca di essere costante e non cercare più scuse per poter rispettare quel trattamento per perdere peso. Se necessario, cambia nutrizionista.

SAGITTARIO

Se continui a giudicare severamente quelle situazioni o persone che non conosci molto bene, sappi che in qualsiasi momento potresti commettere una grande ingiustizia. Amore: anche se non vuoi capirlo, hai bisogno di ricevere affetto dalle persone intorno a te. In questo modo ti sentirai amato nella vita e al sicuro per affrontare determinate situazioni.Ricchezza: preparati, poiché i tuoi desideri professionali e le tue ambizioni logiche si materializzeranno nel tuo mondo del lavoro. Attiva tutte le tue energie e la tua intelligenza. Benessere: inizia a pianificare la tua prossima vacanza, ci siamo quasi. Prenota in anticipo quel posto da sogno in cui volevi andare con la tua famiglia da tanto tempo.

CAPRICORNO

Per quanto la tua fiducia sia in declino, sappi che sarai in grado di superare le difficoltà. I tuoi cari ti aiuteranno a trovare la soluzione a ciascuno dei problemi.Amore: impara ad apprezzare la tua anima gemella così come è, cerca di essere più emotivo e compagno. Mantieni un dialogo più fluido con lei ogni giorno. Ricchezza: se hai conti scaduti con la tua carta, non lasciar passare un altro giorno senza prenderti cura di loro. Cerca estratti conto ed esegui i numeri.Benessere: cerca di essere più originale nella tua vita, è tempo di abbandonare la tua innata formalità. Cerca di rilassarti quando interagisci con gli altri.

ACQUARIO

Smettila di cercare sempre una spiegazione razionale per tutte le situazioni che affronti. Goditi il ​​bene e lasciati fluire nella vita. Amore: sappi che l’insicurezza è il tuo peggior nemico. Controlla la gelosia, poiché il tuo partner non è disposto a tollerarla e in precedenti occasioni ha subito una crisi.Ricchezza: Periodo opportuno per conquistare nuovi obiettivi legati al campo commerciale. Se hai un progetto fermo, attivalo il prima possibile.Benessere: cerca di mangiare sano, elimina gli eccessi e quei cibi che possono danneggiare il tuo corpo. Organizza i tuoi programmi e pianifica un piano alimentare.

PESCI

Rilassati, perché con il tuo alto intuito otterrai la risposta giusta per aiutare quella persona che ti ha chiesto consiglio diversi giorni fa. Amore: dopo tanti colpi di scena, attraverserai una fase di piena felicità con la persona che ami. Valorizzala come se lo merita e dimostraglielo ogni giorno.Ricchezza: non disperare, poiché oggi sarai in grado di superare tutte le barriere lavorative che ti vengono poste per raggiungere la tua crescita professionale. Credi in te stesso.Benessere: trova un buon nutrizionista e inizia una dieta equilibrata di frutta e verdura. In questo modo ti sentirai agile e sano.