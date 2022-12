Oroscopo Paolo Fox domani 17 dicembre 2022, le previsioni tutti i segni

ARIETE

Nuova routine e il lavoro inizia. Inizia una nuova dieta, una routine di esercizi o qualunque cosa ritieni di aver bisogno per rimanere in salute. Anche nuove possibilità di lavoro; insegui quello che vuoi, perché il potenziale è alto. Dai uno sguardo onesto alla tua vita materiale e mobilita ciò che vuoi creare. Marte, il tuo sovrano, mobilita fortemente il tuo potere mentale a favore delle conquiste materiali.

TORO

Nuovi inizi legati al romanticismo, all’auto espressione, alla creatività e ai bambini. Organizza tutto ciò di cui hai bisogno per far fiorire i tuoi progetti creativi in ​​questo ciclo. Nuovi romanzi o miglioramento di ciò che già esiste. Potenziale per generare cose nuove in modo organizzato e pianificato, ma anche con creatività e spontaneità. Intensa azione materiale unita a creatività e potere personale.

GEMELLI

Nuovi inizi legati alla vita personale, alle emozioni, alla famiglia e alla casa. Potrebbe trattarsi di un’importante riorganizzazione domestica, o della pianificazione di un trasloco, o della mobilitazione di importanti cambiamenti nella vita personale. C’è anche una possibilità di fiorire nell’emotivo dall’analisi oggettiva e pragmatica. Connessione con i potenziali emotivi personali. Marte nel vostro segno mobilita fortemente le vostre energie personali a favore di tali obiettivi.

CANCRO

Nuovi inizi legati al mentale. Ottimo periodo per iniziare nuovi studi con dedizione e concentrazione. Qualsiasi impresa legata alla comunicazione è facilitata. Questo ciclo ti chiede una visione più razionale e pratica del mondo e delle relazioni intorno a te. Usa il potere della mente e le affermazioni per fare progressi. L’azione emotiva, spirituale e/o dietro le quinte avrà anche una forte presenza nel campo mentale.

LEONE

Nuovi inizi legati alle finanze e alla vita materiale. Questo ciclo offre un grande potenziale per nuove iniziative e profitti. Anche tutto ciò che facilita e ottimizza la tua vita materiale in qualsiasi modo. C’è una forte motivazione ad agire fuori dagli schemi, in modo innovativo e anche in collaborazione con altri che possono esserti utili nei tuoi guadagni.

VERGINE

La Luna Nuova si verifica nel tuo segno (solare o nascente). Oggi è davvero l’inizio di molte cose nuove nella tua vita. Ricorda di fare affidamento sulle tue qualità naturali di pragmatismo, realismo e pensiero critico, poiché sei attrezzato per vincere. Concentrati su ciò che vuoi e su chi sei veramente. Ora c’è una grande forza nell’usare l’autorità e nel farsi carico della propria vita.

BILANCIA

Nuovi inizi legati allo spirituale, psicologico, artistico e soggettivo. Siamo alla vigilia del vostro compleanno (nel caso di chi ha Sole in Bilancia), ma sarà necessario avere routine e impegni legati allo spirituale in questo ciclo. Lavoro dell’anima, ricerca della saggezza sottile. Cerca l’esplorazione del subconscio in modo organizzato. Ma c’è anche un forte senso di fede e scopo che ti rende facile intraprendere tali percorsi.

SCORPIONE

Nuovi inizi legati a media, internet, gruppi, amicizie e collettività. Il tuo potenziale per contribuire a tutti è alto. Anche per pubblicizzare i tuoi servizi su internet. Le persone tendono a vederti come qualcuno autorizzato ad aiutare. Sii ricettivo e aperto alle possibilità future che arriveranno in questo ciclo. Marte, il tuo sovrano, mobilita le tue forze emotive e magnetiche più profonde per aiutarti ad avere successo in questo ciclo.

SAGITTARIO

Nuovi inizi legati alla carriera, all’immagine pubblica e all’autorità. Cerca di organizzare al meglio il tuo curriculum e l’immagine che presenti al mondo. Nuove possibilità di lavoro o di ascensione. Pianta ciò che vuoi raccogliere in termini materiali. Nuovo ciclo che porterà successo professionale e autorità sulla vita stessa. Le azioni in partnership possono essere utili per la tua crescita professionale.

CAPRICORNO

Nuovi inizi legati alla fede, all’espansione, alla mente intuitiva, agli studi superiori e ai grandi viaggi. Questo è il momento di cercare l’espansione nella tua vita, ma sii ben organizzato e realistico. Pianifica il tuo futuro. I semi della fede ora hanno bisogno della tua concentrazione per espandersi durante questo ciclo. Azione pragmatica che orienta fortemente la ricerca di espansione e nuove possibilità.

ACQUARIO

Nuovi inizi legati alla sessualità, valori comuni e profondità emotiva. Consenti a te stesso di sperimentare la sessualità e lo scambio, ma sempre in sicurezza e con attenzione. Consenti a te stesso di condividere più doni e talenti, oltre ad avere più profondità nelle relazioni. Un sacco di potenziale emotivo. La tua iniziativa e il tuo potere personale ti spingono in questa ricerca emotiva.

PESCI

Nuovi inizi legati a collaborazioni e relazioni. Potrebbe essere un nuovo amore, una nuova collaborazione professionale o il miglioramento di quelli che già esistono nella tua vita. Cerca di metterti maggiormente nei panni dell’altro, ascoltandolo e aiutandolo con la tua visione di critiche costruttive. Nuove possibilità per farti notare dalle persone. La tua azione emotiva e dietro le quinte sarà un forte stimolo per l’esperienza sociale e amorosa ora.