Oroscopo Paolo Fox domani 17 luglio 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Tanta tranquillità e serenità ti si addice adesso, Gemelli. Decisioni affrettate o seguire il primo impulso ogni giorno non funzioneranno per te. Non è un buon momento per cambiamenti improvvisi. Devi mantenere le cose come sono per un po’. Oggi non cedete alla tentazione di un acquisto importante perché quello che volete acquistare è in vendita. Aspetta, avrai migliori opportunità. Sul posto di lavoro ti senti sotto pressione e stai pensando di prendere una svolta radicale. Non ti si addice. È meglio che oggi inizi a mentalizzare te stesso per affrontare un compito importante lunedì. Quotidianamente hai lottato per ottenere ciò che hai ora, Gemelli. Non buttare tutto dalla finestra. Goditi il ​​fine settimana rilassato, presta più attenzione al tuo partner e dai valore alle cose semplici della vita. Tutto questo ti aiuterà a recuperare il tuo spirito.

Oroscopo Paolo Fox 17 luglio Cancro