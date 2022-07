Oroscopo Paolo Fox domani 17 luglio 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oggi, Scorpione, il caso può mettere sulla tua strada una persona che ti sosterrà a morte su un problema che hai in mente ogni giorno. Forse è qualcuno che non conosci ancora. Avvia la “parabolica” e segui i dettami del tuo intuito, che ti guiderà sulla via sicura. Hai ragione quando pensi che la tua idea possa significare un buon affare, l’unica cosa che devi fare ora è pensare alla vera opzione per realizzarla. Se sei sentimentalmente libero in questo momento, non avere fretta di trovare un nuovo amore. Approfitta di questa libertà per rafforzare quotidianamente altri aspetti della tua vita, Scorpione. L’economico può essere uno di questi. Le stelle ti proteggono oggi in questo compito.Non sprecare il fine settimana, esci e relazionati al meglio.