Oroscopo Paolo Fox domani 17 luglio 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Stai iniziando una fase di cambiamenti in tutte le aree che saranno trascendentali per la tua vita ogni giorno, Acquario. Alcuni cicli sono chiusi e questo può implicare anche qualche rottura o straniamento, ma senza dubbio sarà per migliorare e progredire. Momenti fantastici ti aspettano in futuro e devi entrare in questo periodo nel miglior spirito possibile per trarne il massimo. Se la tua relazione sentimentale sta attraversando una crisi in questo momento, chiediti oggi se sei con la persona giusta o se sarebbe meglio concedergli del tempo. L’amore deve portare felicità e benessere ogni giorno, Acquario. Fai un bilancio oggi del tempo in cui sei stato insieme e in base al risultato, prendi una decisione. Anche nell’ambiente familiare bisogna mettere ordine.Non cedere a ogni richiesta solo perché ti senti obbligato.

Oroscopo Paolo Fox 17 luglio Pesci