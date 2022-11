Oroscopo Paolo Fox domani 20 novembre 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo di oggi: le tue capacità comunicative saranno in superficie. Tuttavia, cerca di non parlare troppo perché rivelerai cose che non dovresti. Amore: il tuo partner sa che stai tramando qualcosa di sospetto. Un amico comune ha aperto bocca e ha detto la cosa sbagliata. Sii sincero.Ricchezza: le brutte serie sono finite, è tempo di raccogliere ciò che hai seminato e goderti i risultati ottenuti con fatica. Benessere: non aver paura di cambiare l’immagine che lo specchio ti restituisce. Ricorda che rinnovare è vivere.