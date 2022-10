Oroscopo Paolo Fox domani 20 ottobre 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 20 ottobre Leone

Giornata di cambiamenti e sorprese, di eventi che accadono inaspettatamente, anche se, fortunatamente, per te vantaggiosi, direttamente o indirettamente. Eventi che si innescano in modo incontrollabile e che danneggeranno gli altri, ma gioveranno a te. Il destino interviene in tuo aiuto in modi inaspettati.

Oroscopo Paolo Fox 20 ottobre Vergine

È tempo di prendere decisioni, di affrontare i problemi o i cambiamenti che stavi rimandando finché non trovi un momento migliore. È una giornata difficile perché il destino e gli eventi ti costringeranno ad agire, il tempo della riflessione è finito, ora devi andare in un modo o nell’altro. Non preoccuparti, starai bene.

Oroscopo Paolo Fox 20 ottobre Bilancia

Sarai molto deluso sul lavoro, una grande delusione in cui lavoro e amicizia, o anche amore, si mescolano allo stesso tempo. Una persona che ami molto ti mostrerà il suo vero volto e ti causerà un grande danno o contribuirà a un altro che te lo farà. Ora passerai un brutto momento, ma il destino metterà tutto al suo posto.

Oroscopo Paolo Fox 20 ottobre Scorpione

Oggi la parola chiave è “prudenza”, bisogna stare attenti con le proprie azioni e iniziative perché la passione ti guiderà più della testa e potresti farti del male invece di ottenere il successo che ti aspetti. Se puoi evitarlo oggi, non prendere alcuna decisione di grande importanza, ma se non hai scelta, pensaci molto prima.