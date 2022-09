Oroscopo Paolo Fox domani 20 settembre 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 20 settembre Leone

Inizierai la settimana con tanta “battaglia” ma allo stesso tempo con fortuna e messaggi positivi. Anche se alla fine tutto sembra essere contro di te, la tua buona stella prevale sempre sulle difficoltà o sui nemici, e ancor di più ora che le stelle ti favoriscono. Stai affrontando una giornata buona ma piena di ostacoli da superare.

Oroscopo Paolo Fox 20 settembre Vergine

Lo stato d’animo potrebbe giocarti brutti scherzi, potresti vedere un piccolo fallimento o una piccola battuta d’arresto come un evento drammatico, quando in fondo non sarà affatto così. Devi calmare i nervi, non tutto può essere previsto o programmato e se cadi all’improvviso puoi rialzarti più tardi.

Oroscopo Paolo Fox 20 settembre Bilancia

Stai affrontando una giornata di rinunce o sacrifici. Tutto inizierà molto bene, ma se vuoi che continui così, dovrai fare una specie di rassegnazione o sacrificio, preferibilmente nel lavoro e negli affari mondani, ma potrebbe anche essere nella tua vita intima. Ma se alla fine farai quel sacrificio ne varrà la pena.

Oroscopo Paolo Fox 20 settembre S corpione

Oggi un dolore o afflizione importante finisce, o si risolve, preferibilmente nella tua vita sentimentale o familiare, sebbene possa capitarti anche in ambito lavorativo o materiale. È finalmente giunto il momento di lasciar andare un peso paralizzante o di farsi giustizia dopo tanto che hai sofferto o sacrificato.