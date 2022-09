Oroscopo Paolo Fox domani 21 settembre 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Paolo Fox 21 settembre Ariete

La settimana continuerà ad essere per voi un po’ “frenetica”, con tanti problemi, tensioni e ostacoli da superare nel vostro lavoro. Sebbene alla fine tutto sia risolto o messo al suo posto, ciò non ti impedirà di avere una giornata molto combattiva e non solo nelle questioni lavorative ma anche nella tua vita intima e familiare.

Oroscopo Paolo Fox 21 settembre Toro

Sarai vittima di qualche ingiustizia o forse otterrai un’antipatia che non meriti. Non preoccuparti perché alla fine tutto si può chiarire, ma ciò non ti impedirà di passare dei brutti momenti e, in generale, non sarà una giornata molto piacevole. Calmati, sarà solo un piccolo spavento e le acque non raggiungeranno il fiume.

Oroscopo Paolo Fox 21 settembre Gemelli

In alcuni momenti della vita, per andare avanti o uscire da una routine, non c’è altra scelta che fare alcune cose contrarie al nostro senso etico, o guardare dall’altra parte mentre qualcun altro le fa. Oggi potresti vivere una situazione di questo tipo, è una giornata che devi affrontare con cautela.

Oroscopo Paolo Fox 21 settembre Cancro

L’influenza di Marte sarà grande per te perché ti farà uscire dal tuo letargo interiore e ti spingerà a combattere, a tornare nel mondo reale e ad affrontare problemi lavorativi, finanziari e domestici. Ti renderà anche più audace e ti darà maggiore fiducia in te stesso in modo che tu possa combattere con successo per i tuoi sogni e le tue illusioni.