Oroscopo Paolo Fox domani 25 luglio 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Paolo Fox 25 luglio Ariete

Quando il Sole visita il segno del Leone, romanticismo e sensualità non mancano, portandoti ad avventurarti nei mari della passione. Sei anche propenso a goderti di più tutto ciò che è artistico e creativo. Musica, danza o pittura attirano la tua attenzione più che mai. La tua affermazione di oggi: “Niente mi ferma sulla mia strada verso il successo”.

PAROLA SANTA: Avventura

Avventura NUMERI FORTUNATI: 8, 45, 22

Oroscopo Paolo Fox 25 luglio Toro

Godetevi la vostra domenica e il resto della settimana. Dedicalo alla pace. Ora che il Sole cambia nel segno del Leone, evita di correre allo stesso ritmo veloce che porti nella tua vita quotidiana. Dite no alla fretta, all’ansia e alla disperazione. La tua affermazione di oggi: “Decido in cosa investire il mio tempo e le mie energie per sentirmi felice”.

Oroscopo Paolo Fox 25 luglio Gemelli

Festa e festa per coloro che attirano amore e felicità nelle loro vite. È importante pensare alle conseguenze delle tue parole e delle tue azioni. Evita confronti, litigi, pettegolezzi, evita qualsiasi conversazione su argomenti controversi. Questo non è il momento di imporre la tua opinione o le tue convinzioni. La tua affermazione di oggi: “Rinuncio a essere usato e manipolato”.

Oroscopo Paolo Fox 25 luglio Cancro

Il Sole, nella tua dimora di denaro, ti porta abbondanza e prosperità. Analizza tutto bene prima di prendere una decisione. Consultare un esperto prima di firmare documenti importanti. La tua ambizione di raggiungere il successo a qualsiasi prezzo ti tenta a intraprendere strade grigie. La tua affermazione di oggi: “Vivo la vita che voglio”.