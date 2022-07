Oroscopo Paolo Fox domani 25 luglio 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 25 luglio Leone

Il Sole, il tuo sovrano, è nel tuo segno e ti riempie di luce, successo, buona fortuna e abbondanza. Tutto sarà pieno di energia positiva e molte cose buone per te. Rilascia e libera il bello che è in te. Ora ciò che ti ha colpito o preoccupato scompare. La tua affermazione di oggi: “I cambiamenti sono positivi per me”.

PAROLA SANTA: Abbondanza

NUMERI FORTUNATI: 6, 46, 24

Oroscopo Paolo Fox 25 luglio Vergine

Tu sai tutto e senti tutto. Niente ti sfugge. Con il Sole in Leone, noterai in te un’aria di psichismo, intuizione e maggiore spiritualità. Sarai molto sensibile e ti piacerà stare a contatto con la natura. Segui il tuo intuito e interpreta tutto ciò che sogni. La tua affermazione di oggi: “Mi libero da tutto ciò che mi limita”.

PAROLA SANTA: Abbondanza

NUMERI FORTUNATI: 6, 46, 24

Oroscopo Paolo Fox 25 luglio Bilancia

Ti godi un’estate molto diversa dalle precedenti. Ora ti ritrovi circondato da persone che ti amano e ti rispettano. Niente a cui guardare indietro e tornare a chi ti disprezzava. Il sole ti porta a incontrare più persone, a stabilire contatti migliori e a distinguerti nella tua cerchia sociale. La tua dichiarazione di oggi: “Mi unisco a chi merita la mia compagnia”.

PAROLA SANTA: Unione

NUMERI FORTUNATI: 44, 11, 32

Oroscopo Paolo Fox 25 luglio Scorpione

Il tuo buon gusto ti porta a vestirti bene, mangiare squisitamente e goderti un’ottima compagnia. Tutto quello che ti succede è per una ragione e non per caso. Calma i nervi praticando la meditazione, lo yoga e l’esercizio. La tua dichiarazione di oggi: “Sono un essere privilegiato e benedetto”.