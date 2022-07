Oroscopo Paolo Fox domani 25 luglio 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox 25 luglio Sagittario

L’energia planetaria di questo mese è forte. Tutto ciò che riguarda viaggi, studi o nuovi programmi è scosso, ma tu vieni a galla grazie al tuo grande positivismo. Affidati ai consigli di un esperto e metti i tuoi soldi per guadagnare di più. L’amore è un’altra area in cui dovresti prestare più attenzione. La tua affermazione oggi: “Io vivo l’adesso, il presente pienamente”.

PAROLA SANTA: Unione

NUMERI FORTUNATI: 44, 11, 32

Oroscopo Paolo Fox 25 luglio Capricorno

Nella tua carriera devi prendere l’iniziativa e osare tutto. Sei più spirituale che mai. Studi su argomenti insoliti come astronomia, UFO, astrologia, misticismo o religioni. Canalizza la tua energia e lo stress esercitandoti all’aperto o facendo qualche progetto a casa. La tua affermazione di oggi: “Sono felice”.

PAROLA SANTA: osa

NUMERI FORTUNATI: 9, 40, 26

Oroscopo Paolo Fox 25 luglio Acquario

Tutto nell’amore può prendere una piega inaspettata. Il Sole, oggi nella tua dimora di sindacati e associazioni, è perfetto per iniziare, finalizzare o migliorare una relazione. Il tuo partner ti attrae e tu senti il ​​bisogno di unirti formalmente alla persona che ami. Ti lasci alle spalle paure e insicurezze. La tua affermazione di oggi: “Sono immune a chiunque mi voglia male”.

Oroscopo Paolo Fox 25 luglio Pesci

Il Sole, insieme al resto dell’energia planetaria, cospira per restituirti l’energia e la vitalità necessarie. Dì addio a ogni disturbo che ti tormenta. Decreta salute e benessere per tutto il tuo corpo. Fatti coinvolgere in un’attività che ami fare. La tua affermazione oggi: “Ho il potere di cambiare il mio presente”.